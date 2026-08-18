Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गॉल टेस्ट फतह करने के लिए टीम इंडिया को आज अपनानी होगी ये अप्रोच, तभी बढ़ेंगे जीत की ओर कदम

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट फतह करने के लिए टीम इंडिया को आज ये अप्रोच अपनानी होगी, तभी जीत की ओर कदम बढ़ेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज्यादा खेल इस मुकाबले का खराब हो चुका है।

Galle Test Indian Test Team
भारतीय टेस्ट टीम

टीम इंडिया गॉल में श्रीलंका के खिलाफ जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ड्राइविंग सीट पर है। भारतीय टीम पहली पारी में 462 रन बनाए थे, जबकि श्रीलंका की टीम 284 रनों तक पहुंच पाई। भारत को 178 रनों की बढ़त मिली। इस मुकाबले के दो दिन का खेल बाकी है। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि भारतीय टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण सिनेरियो चेंज हो सकता है और मैच ड्रॉ होने के ज्यादा चांस होंगे। इसी से बचने के लिए आज कौन सी अप्रोच भारत को अपनानी है? इसके बारे में जान लीजिए।

वैसे तो टीम इंडिया के पास पहले से ही 178 रनों की बढ़त है, लेकिन श्रीलंका के सामने एक बड़ा और मैच जीतने वाला टारगेट 400 के आसपास का होगा। अगर टीम इंडिया के दिमाग में 400 रन बनाने का लक्ष्य है तो फिर भारत गलती भी कर सकता है, क्योंकि टीम इंडिया का लक्ष्य सिर्फ आज यानी मैच के चौथे दिन मंगलवार 18 अगस्त को यह होना चाहिए कि भारत 40 ओवर खेले और 180 से 200 रनों के करीब बना ले। इस तरह भारत के खाते में 360 से 375 रन हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलिया के ओपनर पर गिरी बांग्लादेश से मिली हार की गाज, टीम से किया गया बाहर

दो धारी तलवार हो सकता है ये मैच

ये लक्ष्य दो धारी तलवार की तरह होगा, जिसे श्रीलंका की टीम अपनी परिस्थितियों में हासिल भी कर सकती है और उस चक्कर में भारत को विकेट भी मिल सकते हैं, क्योंकि अगर भारत 40 ओवर खेलता है तो श्रीलंका के पास 140 ओवर तक गेम बचा रह सकता है। इस हिसाब से 375 रनों का टारगेट भी महफूज नहीं होगा, लेकिन बारिश के अनुमान को देखें और इसमें से 20 से 30 ओवर भी घटा दिए जाएं तो फिर मैच को जीत के साथ-साथ श्रीलंका की टीम ड्रॉ की ओर खींचने की करेगी।

ये भी पढ़ें:गॉल में कैसे मिल सकती है भारत को जीत? आकाश चोपड़ा ने समझाया पूरा कैलकुलेशन

भारतीय टीम चाहेगी कि आज जितने भी ओवर किए जाएं, उसमें करीब 4 से 5 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाएं जाएं और गेंदबाजी में टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया जाए। आखिरी दिन भारत को यह ध्यान में रखना होगा कि श्रीलंका को जल्द से जल्द समेटा जाए। अन्यथा अगर मैच दोपहर के सेशन में गया और श्रीलंका के हाथ में विकेट रहे तो फिर मैच भारत के हाथ से फिसल भी सकता है।

क्रिकेट एक्सपर्ट्स की भी यही राय

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और दिग्गज क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने भी लगभग इसी अप्रोच की बात की है। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि 178 में 178 और जोड़ दिए जाएं और फिर श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाए। वहीं, हर्षा भोगले ने कहा है कि भारत को इस स्कोर में 200 रन और जोड़ने चाहिए और फिर श्रीलंका को बल्लेबाजी का न्योता देना चाहिए।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Team India India Vs Sri Lanka
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।