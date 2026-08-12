Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुलदीप यादव के सपोर्ट में फिर उठी आवाज, मुरली कार्तिक ने कहा- मैच विजेता हैं, उन्हें मौके मिलने चाहिए

By Himanshu Singh
भाषा, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुरली कार्तिक ने कहा है कि रोहित शर्मा-राहुल द्रविड़ के दौर में कुलदीप को लगातार वह समर्थन नहीं मिला, जिससे उनकी क्षमता का गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में निखर सकता था। उनका मानना है कि यह सीरीज स्पिनरों के लिए भी परीक्षा होगी।

Kuldeep yadav
कुलदीप यादव

भारत के पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक का मानना है कि श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की महत्वपूर्ण सीरीज से पहले कुलदीप यादव को टेस्ट टीम में निरंतरता और स्पष्ट भूमिका की जरूरत है क्योंकि रविंद्र जडेजा अपने करियर के अंतिम दौर में हैं। मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में चार जीत और चार हार के बाद भारत तालिका में पांचवें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद श्रीलंका में दो टेस्ट के साथ भारत अपने अभियान को पटरी पर लाने की कोशिश करेगा। इसके बाद वह नवंबर में न्यूजीलैंड में दो टेस्ट खेलेगा और फिर जनवरी-फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज की मेजबानी करेगा।

सीरीज स्पिनरों के लिए भी परीक्षा होगी

कार्तिक ने 'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क' द्वारा आयोजित वर्चुअल मीडिया बातचीत में कहा, ''अगर हम टेस्ट क्रिकेट को लेकर गंभीर हैं तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज महत्वपूर्ण है। हम पांचवें स्थान पर हैं, हाल में लाल गेंद के क्रिकेट में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और हर कोई इससे वाकिफ है।''

ये भी पढ़ें:बल्लेबाज स्पिन के आगे क्यों हो जाते हैं पस्त? कपिल देव ने BCCI को दी सलाह

इस आगामी सीरीज को भारत के स्पिन विकल्पों की भी अहम परीक्षा माना जा रहा है। कार्तिक का मानना है कि भारत के स्पिन विभाग में बदलाव के दौर के कारण कुलदीप की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा, ''यह सीरीज स्पिनरों के लिए भी परीक्षा होगी। भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार रहे जडेजा अब अपने करियर के अंतिम दौर में हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह मानव सुथार ने पदार्पण किया वह किसी भी पुराने जमाने के स्पिनर के लिए बहुत सुखद था।''

कार्तिक का मानना है कि रोहित शर्मा-राहुल द्रविड़ के दौर में कुलदीप को लगातार वह समर्थन नहीं मिला, जिससे उनकी क्षमता का गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में निखर सकता था। गौतम गंभीर के जुलाई 2024 में कोच बनने के बाद से कुलदीप ने छह टेस्ट खेले हैं। उन्होंने कहा, ''कुलदीप भारत के लिए मैच विजेता रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ चीजें उनके पक्ष में नहीं रहीं और अब उन्हें उस तरह के मौके नहीं मिल रहे हैं।''

कार्तिक ने साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान के टीम में लौटने के बावजूद ध्रुव जुरेल के अंतिम एकादश में अपनी जगह बरकरार रखने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि वह साई सुदर्शन की जगह टीम में आए हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि जुरेल को मौका मिले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुरेल टीम का हिस्सा रहे हैं और टेस्ट में बहुत उपयोगी बल्लेबाज हैं। मैं चाहूंगा कि वह अंतिम एकादश में शुरुआत करें।''

ये भी पढ़ें:'हमेशा के लिए नहीं खेल सकते,' रोहित के करियर को लेकर मैथ्यू हेडन बोले

शुभमन गिल की फिटनेस ज्यादा बड़ी चिंता

कार्तिक ने कहा, ''सरफराज ने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन वह एक विकल्प के रूप में आ रहे हैं।'' कार्तिक को भरोसा है कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी चिंता का विषय नहीं होगी लेकिन उन्होंने कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अहम दौर में टीम की अगुआई करने के लिए बल्लेबाज के तौर पर उनका पूरी तरह फिट रहना जरूरी है।

उन्होंने कहा, ''बल्लेबाजी के नजरिए से मैं शुभमन गिल को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हूं क्योंकि वह बेहतरीन खिलाड़ी हैं और रन बनाने का रास्ता निकाल लेंगे।'' हालांकि कार्तिक का मानना है कि हाल के समय में चोटों और छोटी-मोटी परेशानियों के कारण गिल की उपलब्धता प्रभावित होने को देखते हुए उनकी फिटनेस ज्यादा बड़ी चिंता है। भारत के श्रीलंका दौरे का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर किया जाएगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team Kuldeep Yadav India Vs Sri Lanka
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।