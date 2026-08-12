कुलदीप यादव के सपोर्ट में फिर उठी आवाज, मुरली कार्तिक ने कहा- मैच विजेता हैं, उन्हें मौके मिलने चाहिए

मुरली कार्तिक ने कहा है कि रोहित शर्मा-राहुल द्रविड़ के दौर में कुलदीप को लगातार वह समर्थन नहीं मिला, जिससे उनकी क्षमता का गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में निखर सकता था। उनका मानना है कि यह सीरीज स्पिनरों के लिए भी परीक्षा होगी।

भारत के पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक का मानना है कि श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की महत्वपूर्ण सीरीज से पहले कुलदीप यादव को टेस्ट टीम में निरंतरता और स्पष्ट भूमिका की जरूरत है क्योंकि रविंद्र जडेजा अपने करियर के अंतिम दौर में हैं। मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में चार जीत और चार हार के बाद भारत तालिका में पांचवें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद श्रीलंका में दो टेस्ट के साथ भारत अपने अभियान को पटरी पर लाने की कोशिश करेगा। इसके बाद वह नवंबर में न्यूजीलैंड में दो टेस्ट खेलेगा और फिर जनवरी-फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज की मेजबानी करेगा।

सीरीज स्पिनरों के लिए भी परीक्षा होगी कार्तिक ने 'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क' द्वारा आयोजित वर्चुअल मीडिया बातचीत में कहा, ''अगर हम टेस्ट क्रिकेट को लेकर गंभीर हैं तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज महत्वपूर्ण है। हम पांचवें स्थान पर हैं, हाल में लाल गेंद के क्रिकेट में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और हर कोई इससे वाकिफ है।''

इस आगामी सीरीज को भारत के स्पिन विकल्पों की भी अहम परीक्षा माना जा रहा है। कार्तिक का मानना है कि भारत के स्पिन विभाग में बदलाव के दौर के कारण कुलदीप की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा, ''यह सीरीज स्पिनरों के लिए भी परीक्षा होगी। भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार रहे जडेजा अब अपने करियर के अंतिम दौर में हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह मानव सुथार ने पदार्पण किया वह किसी भी पुराने जमाने के स्पिनर के लिए बहुत सुखद था।''

कार्तिक का मानना है कि रोहित शर्मा-राहुल द्रविड़ के दौर में कुलदीप को लगातार वह समर्थन नहीं मिला, जिससे उनकी क्षमता का गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में निखर सकता था। गौतम गंभीर के जुलाई 2024 में कोच बनने के बाद से कुलदीप ने छह टेस्ट खेले हैं। उन्होंने कहा, ''कुलदीप भारत के लिए मैच विजेता रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ चीजें उनके पक्ष में नहीं रहीं और अब उन्हें उस तरह के मौके नहीं मिल रहे हैं।''

कार्तिक ने साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान के टीम में लौटने के बावजूद ध्रुव जुरेल के अंतिम एकादश में अपनी जगह बरकरार रखने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि वह साई सुदर्शन की जगह टीम में आए हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि जुरेल को मौका मिले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुरेल टीम का हिस्सा रहे हैं और टेस्ट में बहुत उपयोगी बल्लेबाज हैं। मैं चाहूंगा कि वह अंतिम एकादश में शुरुआत करें।''

शुभमन गिल की फिटनेस ज्यादा बड़ी चिंता कार्तिक ने कहा, ''सरफराज ने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन वह एक विकल्प के रूप में आ रहे हैं।'' कार्तिक को भरोसा है कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी चिंता का विषय नहीं होगी लेकिन उन्होंने कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अहम दौर में टीम की अगुआई करने के लिए बल्लेबाज के तौर पर उनका पूरी तरह फिट रहना जरूरी है।