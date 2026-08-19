Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डिसिल्वा ने की पंत-जडेजा की बराबरी, टूटा श्रीलंकाई रिकॉर्ड; WTC में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

India Vs Sri Lanka: धनंजय डिसिल्वा ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने WTC इतिहास में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वालों की लिस्ट में श्रीलंकाई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।

Most 50 Plus scores In WTC History
धनंजय डिसिल्वा, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा

श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने बुधवार को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के पांचवें अर्धशतक जमाया। उन्होंने गॉल स्टेडियम में दूसरी पारी में 151 गेंदों का सामना करने के बाद 59 रन जोड़े। उनके बल्ले से सात चौके निकले। डिसिल्वा मैच के चौथे दिन 31 रन नाबाद थे और अगले 28 रन जुटाए। उन्होंने सोनल दिनुशा के साथ पांचवें विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की। यह डिसिल्वा के टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक है। डिसिल्वा को दोनों पारियों में स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने आउट किया। उन्होंने पहली पारी में 21 रन बनाए थे। गॉल टेस्ट में श्रीलंका के सामने 372 रनों का मुश्किल लक्ष्य है।

डिसिल्वा ने की पंत-जडेजा की बराबरी

डिसिल्वा ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) इतिहास में सबसे ज्यादा 50 स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा की बराबरी कर ली है। वह संयुक्त रूप से नौवें पायदान पर पहुंच गए हैं। डिसिल्वा अब तक डब्ल्यूटीसी में 38 टेस्ट मैचों में 23 बार पचास प्लस पारी खेल चुके हैं। उन्होंने डब्ल्यूटीसी में 14 अर्धशतक और 9 शतक लगाए हैं। उन्होंने श्रीलंकाई रिकॉर्ड तोड़ डाला है। वह डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा पचास प्लस पारियां खेलने वाले श्रीलंकाई प्लेयर बन गए हैं। डिसिल्वा ने दिनेश चांदीमल (22) और दिमुथ करुणारत्ने (22) को पछाड़ा है। डब्ल्यूटीसी की शुरुआत 2019 में हुई थी। डिसिल्वा ने 2016 में टेस्ट डेब्यू किया। वहीं, भारतीय विकेटकीपर पंत (6 शतक, 17 अर्धशतक) ने डब्ल्यूटीसी में 41 टेस्ट में 23 और जडेजा ने 49 टेस्ट में 23 मर्तबा (पांच शतक, 18 अर्धशतक) पचास प्लस स्कोर बनाया है।

दिग्गज जो रूट लिस्ट में शीर्ष पर मौजूद

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा पचास प्लस स्कोर बनाने का कारनामा किया है। उन्होंने अब तक 77 टेस्ट में 46 बार ऐसा किया। रूट ने 23 शतकीय और 23 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ हैं। दोनों अब तक 35-35 मर्तबा पचास प्लस स्कोर बना चुके हैं। लाबुशेन ने 59 टेस्ट में 11 शतक और 24 अर्धशतक जमाए हैं। स्मिथ के बल्ले से 14 सेंचुरी और 21 फिफ्टी निकली हैं।

ये भी पढ़ें:LIVE: पहले सेशन में भारत को मिले दो विकेट, सोनल दिनुशा नहीं टेक रहे घुटने

WTC में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले प्लेयर

46 - जो रूट (इंग्लैंड)

35 - मार्नस लाबुशेन (ऑस्ट्रेलिया)

35 - स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

30 - बाबर आजम (पाकिस्तान)

27 - बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)

26 - ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)

24 - हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)

24 - जैक क्रॉली (इंग्लैंड)

23 - रवींद्र जडेजा (भारत)

23 - ऋषभ पंत (भारत)

23 - धनंजय डिसिल्वा (श्रीलंका)

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
India Vs Sri Lanka Rishabh Pant Dhananjaya de Silva
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।