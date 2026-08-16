'मैंने इस पल का सपना देखा था', 167 रन बनाने के बाद देवदत्त पडिक्कल ने बयां की खुशी

भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद कहा है कि उन्होंने इस पल का सपना देखा था। उन्होंने बताया कि वह पिछले दो सालों से काफी मेहनत कर रहे हैं।

श्रीलंका के खिलाफ भारत की पहली पारी में शानदार 167 रन बनाने वाले शीर्ष क्रम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने कहा कि उन्होंने इस खास पल का सपना देखा था। देवदत्त के दमदार शतक की बदौलत भारत ने पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए हैं। रविवार को सिर्फ 43 ओवर का खेल संभव हुआ और इस दौरान श्रीलंका के स्पिनरों ने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। स्टंप्स के समय कुलदीप यादव 12 और प्रसिद्ध कृष्णा एक रन बनाकर क्रीज पर थे।

इस पल का सपना देखा है पडिक्कल ने कहा, ''हां, बिल्कुल। मैंने इस पल का सपना देखा है। पिछले दो सालों से, मैं सच में बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि जब मुझे वह मौका मिले, तो मैं ऐसा कुछ खास कर सकूं, और मुझे ऐसा करके बहुत खुशी होती है।'' शुरुआत में स्पिन के खिलाफ उनके आक्रामक इरादे और निर्णायक फुटवर्क के बारे में पूछे जाने पर पडिक्कल ने कहा,''हां, मुझे लगता है कि हमने इस पर लंबी चर्चा की है, खासकर जब आप स्पिन खेल रहे हों, तो यह जरूरी है कि आपके दिमाग में कुछ प्लान हों। आप वहां जाकर हर समय रिएक्ट करने की उम्मीद नहीं कर सकते। यह जरूरी है कि आपके दिमाग में कुछ शॉट हों जिन्हें आप मैदान में उतरते ही खेलना चाहते हैं, ताकि आप बॉलर पर भी कुछ प्रेशर डाल सकें। तो, मुझे लगता है कि पिछले एक साल में, हमने अपनी ताकत में ऐसे तरीके खोजने की कोशिश की है जिन्हें आप सच में लागू कर सकें ताकि आप प्रेशर वापस डाल सकें।''

पडिक्कल ने साथ ही कहा, ''हां, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब आपको यह क्लैरिटी होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आपके फुटवर्क में भी कॉन्फिडेंस आता है। मुझे लगता है कि मैं बस यह पक्का करना चाहता था कि मैं जो भी करूं, उसमें 100% कमिटेड रहूं। भले ही वह डिफेंसिव शॉट हो, मैं यह पक्का करना चाहता हूं कि मैं उसे खेलने के लिए सच में कमिटेड रहूं, इसलिए इससे मेरा फुटवर्क बहुत बेहतर हो गया।''

मैंने बहुत से क्रिकेटरों को बड़े रन बनाते देखा शतक को बड़े में बदलने की काबिलियत पर उन्होंने कहा, ''मुझे सच में लगता है, यह बस और रन बनाने की भूख है। मुझे बस वहां बैटिंग करने में मजा आता है, और जैसे ही आप 100 रन बनाते हैं, रिलैक्स करना और वह राहत महसूस करना आसान होता है। लेकिन मेरे लिए यह जरूरी है कि अगली 20-30 गेंदें सच में बहुत जरूरी फेज हों, जिसमें मैं यह पक्का करने की कोशिश करता हूं कि मैं पूरी तरह से फोकस्ड रहूं, पूरी तरह से वहां रहूं। मुझे लगता है कि जब मैं 100 के बाद पहली 10 गेंदें पार कर लेता हूं, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। और इतने सालों में, मैंने बहुत से क्रिकेटरों को बड़े रन बनाते, बड़े शतक बनाते देखा है, खासकर कर्नाटक में। इसलिए उन्हें बैटिंग करते देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी वैसा ही करूं।