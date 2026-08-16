डेढ़ साल बाद टीम इंडिया में शतक के साथ वापसी, इमोशनल हुए देवदत्त पडिक्कल, कहा- यह कभी भी आसान नहीं रहा..
2024 के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया है। इस शतक के बाद 26 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी पारी को लेकर बात की है। टीम इंडिया में वापसी के सफर पर काफी इमोशनल दिखे।
भारत मौजूदा समय में श्रीलंका दौरे पर है, जहां वह मेजबान टीम के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहा है। इसका पहला मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। शनिवार, 15 अगस्त से शुरू हुए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए हैं। 2024 के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया है। इस शतक के बाद कर्नाटक के इस 26 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी पारी को लेकर बात की है। उन्होंने टीम इंडिया से लंबे वक्त तक बाहर रहने के अपने सफर को बताया है और कहा है कि यह आसान बिल्कुल नहीं रहा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उस वक्त को मैंने जाया नहीं किया, बल्कि अपनी बल्लेबाजी पर काम किया, जिसकी वजह से और बेहतर हुआ।
बीसीसीआई द्वारा रविवार, 16 अगस्त की सुबह शेयर किए गए वीडियो में देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पारी के बारे में बात करते हुए कहा "इस पारी में, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी उस थकान और कमजोरी के बावजूद खेलते रहना, खासकर तीसरे सेशन के दौरान। मुझे लगता है कि बहुत गर्मी थी और हमारे शरीर से काफी पानी निकल रहा था। हमें लगातार पसीना आ रहा था। इसलिए यह बहुत जरूरी था कि मैं हिम्मत न हारूं और आगे बढ़ता रहूं।" उन्होंने आगे कहा "बल्लेबाजी के लिए यह विकेट आसान नहीं था। मुझे लगता है कि हमें यह ध्यान रखना था कि हम बहुत ज्यादा खराब शॉट न खेलें। हमें यह भी सुनिश्चित करना था कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक खेल पर ध्यान बनाए रखें क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, जब आप थक जाते हैं तो अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हमने आज ऐसा बखूबी किया।"
भारतीय टीम से बाहर होने के बाद का सफर आसान नहीं रहा
देवदत्त पडिक्कल ने अपना आखिरी टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए पर्थ में साल 2024 के अंत में खेला था। यह वही टेस्ट मैच था जिसमें विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का आखिरी शतक लगाया था। टीम इंडिया से डेढ़ साल से भी अधिक समय तक बाहर रहने के बाद जब देवदत्त पडिक्कल ने दमदार वापसी की तब उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह साझा किए। उन्होंने कहा "मेरे लिए धैर्य का मतलब उस अनुभव से जुड़ा है जो मैंने इस मैच से पहले हासिल किया। मुझे लगता है कि मेरा पिछला टेस्ट 2024 में था। इसलिए, मुझे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और बाहर से खेल को देखना पड़ा। यह कभी आसान नहीं होता। लेकिन साथ ही, इससे मुझे अपने खेल पर काम करने और उन चीजों को बेहतर बनाने का समय मिला जिनमें सुधार की जरूरत थी। और मुझे बहुत खुशी है कि उस कड़ी मेहनत का आज अच्छा नतीजा मिला। बहुत अच्छा लग रहा है।"
शतक के करीब पहुंचने के अपने नर्वसनेस के बारे में बात करते हुए बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा "जब मैं शतक के करीब पहुंचा तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन मुझे लगता है कि यह खेल का ही एक हिस्सा है और मुझे खुशी है कि मैं उस घबराहट से उबर पाया। खासकर इस मैदान पर। मुझे याद है कि जब हम इंडिया के साथ यहां आए थे, तब भी मैंने कुछ रन बनाए थे और वॉर्म-अप मैच में भी मैंने रन बनाए थे। मुझे लगता है कि यह जगह मेरे लिए बहुत खास है और मैं खुश हूं कि मेरा अच्छा प्रदर्शन जारी रहा।"
पडिक्कल ने डोमेस्टिक और IPL में भी किया है अच्छा प्रदर्शन
बता दें कि देवदत्त पडिक्कल को टीम इंडिया में साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद नंबर-3 पर खेलने को जगह मिली है। भारत और श्रीलंका के बीच तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेला गया था उसमें भी उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में भी पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी की है। आईपीएल में आरसीबी को दोबारा चैंपियन बनाने में पडिक्कल का अहम योगदान रहा। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की लय श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भी बरकरार रखी है। यशस्वी जायसवाल के 47 के टीम स्कोर पर रन आउट हो जाने के बाद उन्होंने केएल राहुल के साथ 150 रनों की साझेदारी की। उनकी ऋषभ पंत के साथ भी अर्धशतकीय साझेदारी हो गई है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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