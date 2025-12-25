इतिहास रचने के करीब दीप्ति शर्मा, तोड़ सकती हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर और वर्तमान में दुनिया की नंबर-1 टी20 गेंदबाज दीप्ति शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने के करीब हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान इतिहास रच सकती है। वह महिला टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट पूरा करने से सिर्फ दो शिकार दूर हैं। अगर वह तीसरे मैच में दो विकेट हासिल करने में सफल होती हैं, तो वह महिला टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट हासिल करने वाली दूसरी गेंदबाज बन जाएंगी। जबकि भारत के लिए 150 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनेंगी। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे मुकाबले में दीप्ति शर्मा हल्के बुखार के कारण नहीं खेल पाई थीं।
दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने से मात्र 4 विकेट दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शट टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाली गेंदबाज हैं। हालांकि दीप्ति शर्मा के पास उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है। चूंकि मेगन शट फरवरी 2026 तक कोई टी-20 मैच नहीं खेलने वाली हैं, ऐसे में दीप्ति के पास श्रीलंका के खिलाफ शेष मैचों में उन्हें पछाड़ने का सुनहरा मौका है। ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के नाम 123 मैचों में 151 विकेट हैं। वहीं भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति ने 130 मैचों में 148 विकेट लिए हैं।
स्टार भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मंगलवार को अपने करियर में पहली बार आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गईं। विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 28 साल की ऑफ स्पिनर दीप्ति ने 20 रन देकर एक विकेट चटकाया और इस प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गईं। दीप्ति ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज से एक रेटिंग अंक आगे 737 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर हैं।
दीप्ति ने टी20 के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने 130 टी20 मुकाबलों में 18.99 की औसत और 6.11 की इकॉनमी रेट से 148 विकेट अपने नाम किए हैं। इस लिस्ट में रेणुका सिंह ठाकुर दूसरी सर्वश्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज हैं, उन्होंने 14वें स्थान पर अपनी जगह बनाई।