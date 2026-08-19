IND Vs SL Day 5 LIVE Score: आज गॉल में भारत की जीत पर नजर, श्रीलंका को रौंदने के लिए चाहिए 6 विकेट
IND Vs SL Day 5 LIVE Score: आज भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का पांचवां दिन है। बुधवार को भारत की जीत पर नजर होगी। भारत को दो मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए गॉल में छह विकेट की जरूरत है।
IND Vs SL Day 5 LIVE Score: भारत और श्रीलंका बीच पहला टेस्ट मैच गॉल के मैदान पर खेला जा रहा है। आज मैच का पांचवां और निर्णायक दिन है। बुधवार को शुभमन गिल की अगुलाई वाली भारतीय टीम जीत हासिल करने की फिराक में होगी। भारत ने 372 रन का बड़ा टारगेट देने के बाद मेजबान श्रीलंका पर शिकंजा कस रखा है। मंगलवार को स्टंप्स के समय श्रीलंका का दूसरी पारी में स्कोर 34 ओवर में 84/4 था। कप्तान धनंजय डिसिल्वा 31 और सोनल दिनुशा 25 रन बनाकर नाबाद हैं। दिनुशा ने पहली पारी में शतक जमाया था। श्रीलंका लक्ष्य से 288 रन दूर है जबकि भारत को जीत के लिए छह विकेट की दरकार है।
क्या है श्रीलंका में चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट?
श्रीलंका को जो 372 रन का लक्ष्य मिला है, वो गॉल स्टेडियम में टेस्ट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़े स्कोर के रिकॉर्ड से ज्यादा है। यहां अब तक सबसे बड़ा सफल लक्ष्य पाकिस्तान ने हासिल किया है। पाकिस्तान ने 2022 में 344 रन का टारगेज किया था। श्रीलंका में सफलतापूर्वक सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड मेजबान टीम के ही है। श्रीलंका ने साल 2017 में श्रीलंका में कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ 388 रन का लक्ष्य हासिल किया था। साउथ अफ्रीका ने 2006 में कोलंबो में आयोजित टेस्ट मैच में 352 रनों का टारगेट किया था।
IND Vs SL Full Scorecard Live Update from Galle
श्रीलंका की दूसरी पारी: 84/4 (34 ओवर)
भारत की दूसरी पारी: 193/10 (48.5 ओवर)
श्रीलंका की पहली पारी: 284/9 (79.4 ओवर)
भारत की पहली पारी: 462/10 (116.4 ओवर)
श्रीलंका ने 50 रन से पहले चार विकेट खोए
श्रीलंका की दूसरी पारी में भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। निशान मदुष्का (6), कामिंदु मेंडिस (2) और लाहिरू उदारा (16) सस्ते में लौटे। दिनेश चांदीमल के कनकशन रिप्लेसमेंट पर उतरे पसिंदु सोरियाबंदरा का खाता नहीं खुला। श्रीलंका ने 47 रन तक जोड़कर चार विकेट गंवा दिए थे। चौथे दिन के दूसरे सेशन के आखिर में हुई बारिश के कारण श्रीलंका की दूसरी पारी की शुरुआत में थोड़ा विलंब हुआ लेकिन जब टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उसके बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आया। वे संभलकर खेलते दिखे। भारत के लिए स्पिनर मानव सुथार ने दो जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक-एक विकेट हासिल किया है।
भारतीय प्लेइंग XI: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
श्रीलंकाई प्लेइंग XI: लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, पासिंदु सोरियाबंदरा, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशर नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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