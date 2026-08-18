IND Vs SL Day 4 LIVE Score: गॉल में 50 के करीब भारत, कुल बढ़त 200 के पार; क्रीज पर राहुल और पडिक्कल

IND Vs SL Day 4 LIVE Score: भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के चौथा दिन का खेल जारी है। भारत के पास गॉल टेस्ट में मजबूत बढ़त है। आज भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है।

IND Vs SL Day 4 LIVE Score: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज मैच का चौथा और अहम दिन है। मंगलवार को भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरुआत खराब रही। यशस्वी जायसवाल शून्य पर लौटे। यशस्वी ने पहली पारी में 32 रन बनाए था। फिलहाल, केएल राहुल (34 गेंदों में 18) और देवदत्त पडिक्कल (25 गेंदों में 19) बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत की कुल बढ़त 200 के पास पहुंच गई है। भारत की नजर मेजबान श्रीलंका को बड़ा टारगेट देने पर होगी। सोमवार को भारत ने 178 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की। भारत ने पहली पारी में 462 का स्कोर बनाने के बाद श्रीलंका को 284 रनों पर समेटा। तीसरे दिन बारिश ने दो सेशन में परेशान नहीं किया लेकिन अंतिम सत्र में मौसम ने करवट ली, जिसके चलते भारत की दूसरी पारी शुरू नहीं हो पाई। शुरुआती दो दिनों में खराब मौसम और मैदान गीला होने के कारण काफी समय बर्बाद हुआ था।

भारत की दूसरी पारी: 40/1 (10 ओवर) श्रीलंका की पहली पारी: 284/9 (79.4 ओवर)

भारत की पहली पारी: 462/10 (116.4 ओवर)

IND Vs SL Day 4 LIVE Score: भारत की दूसरी पारी में शुरुआत खराब रही। यशस्वी जायसवाल पारी की तीसरी गेंद पर विकेट गंवा बैठे। उनका खाता नहीं खुला। असिथा फर्नांडो ने पहले ओवर में चार रन दिए। केएल राहुल के बल्ले से चौका निकला। उनका साथ देने के लिए पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल आए हैं।

IND Vs SL Day 4 LIVE Score: गॉल में मौसम साफ है। फिलहाल तेज धूप खिली हुई है। भारतीय टीम मैदान पर है। गौतम गंभीर के साथ-साथ अन्य कोचिंग स्टाफ मेंबर भी हैं। कप्तान शुभमन गिल बात कर रहे हैं। पिच पर दरारें मौजूद हैं। स्पिनर्स फिर अहम भूमिका निभा सकते हैं।

दिनुशा-डिकवेला ने बचाई लाज श्रीलंका की पहली पारी में शुरुआत खराब रही। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पारी की दूसरी गेंद पर ही निशान फर्नांडो (0) को आउट कर दिया। इससे श्रीलंका की टीम दबाव में आ गई, जिसका भारतीय स्पिनरों ने पूरा फायदा उठाया। मानव सुथार ने दिनेश चांदीमल (4) को अपने जाल में फंसाया। सुथार ने टेस्ट में 50 से अधिक का औसत रखने वाले लाहिरू उदरा (27) को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। श्रीलंका टीम एक समय 90 रन पर पांच विकेट गंवाकर जूझ रही थी। लग रहा था कि श्रीलंका 150 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा। ऐसे में सोनल दिनुशा ने मोर्चा संभाला और श्रीलंका की लाज बचाई। उन्होंने पहला इंटरनेशनल शतक जड़ते हुए 168 गेंदों पर 100 रन बनाए। दिनुशा को श्रीलंका टेस्ट टीम में लंबे समय के बाद वापसी कर रहे अनुभवी निरोशन डिकवेला (115 गेंदों में 80 रन) का बेहतरीन साथ मिला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 146 रन की पार्टनरशिप की। सिराज के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने एक-एक शिकार किया। इससे पहले, भारत ने देवदत्त पडिक्कल (167) की पारी की बदौलत विशाल स्कोर खड़ा किया था। केएल राहुल ने पहली पारी में 82 रन बनाए थे।

भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।