Ind Vs SL day 2 LIVE score: 288/2 से आगे खेलेगा भारत, पडिक्कल लगा चुके हैं शतक

Ind Vs SL day 2 LIVE score: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच गॉल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का आज दूसरा दिन है। खेल 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। पहले दिन का स्टंप्स तक भारत ने 288/2 रन बना लिए हैं। देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हुए। शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने। 77 रन बनाकर केएल राहुल हांथ में चोट के कारण रिटायर आउट हुए हैं।