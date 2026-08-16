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Ind Vs SL day 2 LIVE score: 288/2 से आगे खेलेगा भारत, पडिक्कल लगा चुके हैं शतक

Ind Vs SL day 2 LIVE score: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच गॉल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का आज दूसरा दिन है। खेल 10 बजे से शुरू होगा। कप्तान गिल ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। पहले दिन का स्टंप्स तक भारत ने 288/2 रन बना लिए हैं।

Ind Vs SL day 2 LIVE score: 288/2 से आगे खेलेगा भारत, पडिक्कल लगा चुके हैं शतक

देवदत्त पडिक्कल

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान |
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Ind Vs SL day 2 LIVE score: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच गॉल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का आज दूसरा दिन है। खेल 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। पहले दिन का स्टंप्स तक भारत ने 288/2 रन बना लिए हैं। देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हुए। शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने। 77 रन बनाकर केएल राहुल हांथ में चोट के कारण रिटायर आउट हुए हैं।

IND- 288/2 (73) day 1 stumps

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चंडीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो।

गॉल टेस्ट के लिए भारत और श्रीलंका टीमों का स्क्वॉड

भारत टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, औकिब नबी, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बराड़, सारांश जैन।

श्रीलंका टीम: निशान मदुश्का, लाहिरु उदारा, दिनेश चंडीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), पसिंदु सोरियाबंदरा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, विश्वा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, केशरा नुवांथा।

Ind Vs SL day 2 LIVE score: पहले दिन के खेल का लेखा- जोखा

पहले दिन का स्टंप्स तक भारत ने 288/2 रन बना लिए हैं। देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हुए। शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने। 77 रन बनाकर केएल राहुल हांथ में चोट के कारण रिटायर आउट हुए हैं।

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Ind Vs SL day 2 LIVE score: भारत 288/2 से आगे खेलेगा

Ind Vs SL day 2 LIVE score: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच गॉल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का आज दूसरा दिन है। खेल 10 बजे से शुरू होगा। पहले दिन का स्टंप्स तक भारत ने 288/2 रन बना लिए हैं।

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