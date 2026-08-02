जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी की हो सकती है भारतीय टीम में एंट्री, घरेलू क्रिकेट में बरपाया कहर
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण श्रीलंका के दो टेस्ट मैचों के दौरे से बाहर रह सकते हैं। उनकी जगह आकिब नबी को मौका मिल सकता है।
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ होने वाले आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से गाले में दो मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली है। जिसके लिए हाल ही में बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास किया था लेकिन अब वह रिपोर्ट के मुताबिक सीरीज से बाहर हो गए हैं। तेज गेंदबाज को बाएं घुटने में समस्या है और बोर्ड उनको लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, इस वजह से उन्हें फुल रिकवर होने की सलाह दी गई है। हालांकि अभी तक इस लेकर बोर्ड की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान हो सकता है, जिसके लिए आकिब नबी का नाम सबसे आगे है।
आकिब नबी डार को मिल सकता है मौका
नंबर वन टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह के बाएं घुटने में दर्द है और इस वजह से उन्हें आराम करने और रिकवर करने की सलाह दी गई है। बुमराह ने भारत के लिए पिछली बार नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला खेला था। उनके नहीं होने से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण थोड़ी कमजोर नजर आएगी। चयनकर्ता कुछ दिन में बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान करेंगे। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को उनकी जगह भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता बुमराह के स्थान पर जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी या विदर्भ के यश ठाकुर में से किसे मौका देते हैं। नितीश कुमार रेड्डी (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव), हर्षित राणा (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) और वाशिंगटन सुंदर (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) पहले ही चोटों से जूझ रहे हैं। वाशिंगटन कम से कम पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे।
जसप्रीत बुमराह को लगी थी चोट
इंग्लैंड के खिलाफ 32 वर्षीय बुमराह लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में चोटिल होने के बाद नहीं खेल पाए थे। वह हाल ही में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे और उम्मीद थी कि दो सप्ताह बाद शुरू होने वाली श्रृंखला तक वह मैच के लिए फिट हो जाएंगे। हालांकि पता चला है कि बुमराह को अब भी कुछ परेशानी महसूस हो रही है। अगर वह 15 अगस्त या 23 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले फिट भी हो जाते हैं तो भी चिकित्सा टीम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि धीमी पिचों पर गेंदबाजी के अधिक बोझ को देखते हुए टेस्ट क्रिकेट उनके लिए सही प्रारूप होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी