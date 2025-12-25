दीप्ति फिट लेकिन रॉड्रिग्स के खेलने पर संशय, कोच अमोल मजूमदार ने दिया बड़ा अपडेट
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले तीसरे टी20 से पहले दीप्ति और जेमिमा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है।
भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का तीसरा मैच शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत इस समय सीरीज में 2-0 से आगे है और उनके पास सीरीज़ को अपने नाम करने का मौका है। तो वहीं श्रीलंका की टीम को अग़र इस सीरीज में बने रहना है तो उन्हें यह मुक़ाबला जीतना होगा। इस मैच से संबंधित टीम न्यूज़, संभावित एकादश, पिच और परिस्थितियों पर एक नजर डालते हैं।
दीप्ति शर्मा हल्के बुखार के चलते विशाखापट्टनम में दूसरा मुकाबला नहीं खेल पाई थीं। उनकी जगह पर स्नेह राणा को एकादश में शामिल किया गया था और उन्होंने प्रभावित भी किया था। हालांकि तीसरे टी20 में दीप्ति की वापसी तय माना जा रही है जो कि महिला टी20 में 150 विकेट लेने से मात्र दो विकेट दूर भी हैं। गुरुवार को प्री मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भारतीय टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने दीप्ति के फिट होने की पुष्टि की लेकिन उन्होंने बताया कि जेमिमाह रॉड्रिग्स स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लेंगी।
श्रीलंका ने दूसरे टी20 की एकादश में कोई बदलाव नहीं किया था। अगर चोट कोई मसला नहीं रहता है तो तीसरे मुक़ाबले में भी एकादश में कोई बदलाव नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। भारत इस समय सीरीज में 2-0 से आगे है और उनके पास तीसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने का अवसर है। वहीं अगर श्रीलंका की टीम को इस सीरीज में बने रहना है तो उसे यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा।
मौसम विभाग के अनुसार तिरुवनंतपुरम में शाम को बादल छाये रहने की संभावना है। दीप्ति शर्मा हल्के बुखार के कारण विशाखापट्टनम में दूसरा मैच नहीं खेल पाई थीं। हालांकि तीसरे टी-20 में दीप्ति की वापसी की संभावना है जो कि महिला टी-20 में 150 विकेट लेने से मात्र दो विकेट दूर हैं।