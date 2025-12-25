Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sl Amol Muzumdar Gives Crucial Injury Update on Deepti Sharma and Jemimah Rodrigues ahead of 3rd t20i
दीप्ति फिट लेकिन रॉड्रिग्स के खेलने पर संशय, कोच अमोल मजूमदार ने दिया बड़ा अपडेट

दीप्ति फिट लेकिन रॉड्रिग्स के खेलने पर संशय, कोच अमोल मजूमदार ने दिया बड़ा अपडेट

संक्षेप:

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले तीसरे टी20 से पहले दीप्ति और जेमिमा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है।

Dec 25, 2025 08:34 pm ISTHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का तीसरा मैच शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत इस समय सीरीज में 2-0 से आगे है और उनके पास सीरीज़ को अपने नाम करने का मौका है। तो वहीं श्रीलंका की टीम को अग़र इस सीरीज में बने रहना है तो उन्हें यह मुक़ाबला जीतना होगा। इस मैच से संबंधित टीम न्यूज़, संभावित एकादश, पिच और परिस्थितियों पर एक नजर डालते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दीप्ति शर्मा हल्के बुखार के चलते विशाखापट्टनम में दूसरा मुकाबला नहीं खेल पाई थीं। उनकी जगह पर स्नेह राणा को एकादश में शामिल किया गया था और उन्होंने प्रभावित भी किया था। हालांकि तीसरे टी20 में दीप्ति की वापसी तय माना जा रही है जो कि महिला टी20 में 150 विकेट लेने से मात्र दो विकेट दूर भी हैं। गुरुवार को प्री मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भारतीय टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने दीप्ति के फिट होने की पुष्टि की लेकिन उन्होंने बताया कि जेमिमाह रॉड्रिग्स स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लेंगी।

श्रीलंका ने दूसरे टी20 की एकादश में कोई बदलाव नहीं किया था। अगर चोट कोई मसला नहीं रहता है तो तीसरे मुक़ाबले में भी एकादश में कोई बदलाव नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। भारत इस समय सीरीज में 2-0 से आगे है और उनके पास तीसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने का अवसर है। वहीं अगर श्रीलंका की टीम को इस सीरीज में बने रहना है तो उसे यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा।

ये भी पढ़ें:'भाड़ में जा', गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर गए हार्दिक के साथ फैन ने की बदतमीजी

मौसम विभाग के अनुसार तिरुवनंतपुरम में शाम को बादल छाये रहने की संभावना है। दीप्ति शर्मा हल्के बुखार के कारण विशाखापट्टनम में दूसरा मैच नहीं खेल पाई थीं। हालांकि तीसरे टी-20 में दीप्ति की वापसी की संभावना है जो कि महिला टी-20 में 150 विकेट लेने से मात्र दो विकेट दूर हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Harmanpreet Kaur Deepti Sharma Jemimah Rodrigues
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |