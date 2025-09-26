अभिषेक शर्मा ने मचाई तोड़-फोड़, रिजवान का बड़ा रिकॉर्ड टूटा; 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा टी20 एशिया कप में 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर के आखिरी मुकाबले में ये कारनामा किया। उन्होंने मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड भी तोड़ा।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह एशिया कप के टी20 संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर फोर मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाया। अभिषेक ने जारी टूर्नामेंट में लगातार तीसरी फिफ्टी लगाई है। स्टार क्रिकेटर अभिषेक एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में सुपर फोर के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 31 गेंद में 61 रनों की दमदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने आठ चौके और दो छक्के लगाए। श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का टी20 एशिया कप में बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा।

अभिषेक ने 6 पारियों में 309 रन बनाए हैं। उनके पास एक मैच बचा है और इसमें वह अपने रिकॉर्ड को और मजबूत कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान ने 2022 में टी20 एशिया कप में 6 पारियों में 281 रन बनाए थे। वहीं भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने 2022 में 5 पारियों में 276 रन ठोके थे।