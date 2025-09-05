IND vs SL Aakash Chopra prediction india Sri Lanka to face in asia cup 2025 final एशिया कप में श्रीलंका मचाएगा धमाल, आकाश चोपड़ा ने फाइनल के लिए प्रबल दावेदार बताया, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs SL Aakash Chopra prediction india Sri Lanka to face in asia cup 2025 final

एशिया कप में श्रीलंका मचाएगा धमाल, आकाश चोपड़ा ने फाइनल के लिए प्रबल दावेदार बताया

आकाश चोपड़ा का मानना है कि आगामी एशिया कप में भारत और श्रीलंका की टीम फाइनल में खेल सकती है। चोपड़ा ने कहा कि श्रीलंका की टीम काफी संतुलित है और बेहतर खेलने पर वह खिताब जीतने की दावेदार है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 07:09 PM
एशिया कप का आगाज अगले सप्ताह से होने वाला है। टूर्नामेंट यूएई में 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। भारतीय टीम एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को पहुंची, इसके साथ अन्य टीमें भी जल्द ही वहां पहुंचेगी। कई अनुभवी खिलाड़ियों के नहीं होने के बावजूद इस बार भी भारतीय टीम टूर्नामेंट जीतने की प्रबल दावेदार है। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि भारत के अलावा श्रीलंका भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी और टीम फाइनल में पहुंचने का दम रखती है।

सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को ग्रुप ए में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, मेजबान संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग और बांग्लादेश शामिल हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारत के साथ श्रीलंका की टीम फाइनल में जगह बना सकती है। इससे पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बांग्लादेश की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगी।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''उनके पास सभी परिस्थितियों में ढलने वाली टीम है। श्रीलंका अच्छी टीम है और मैं उनको क्वालीफाई करने के लिए सपोर्ट करता हूं। मुझे हैरानी नहीं होगी, अगर वे इतना अच्छा खेलते हैं और फाइनल में पहुंचते हैं। भारत-श्रीलंका के बीच फाइनल हो सकता है। यह भी एक संभावना है, बशर्ते हम और वे अच्छा खेलें।''

उन्होंने आगे कहा, ''ये स्क्वॉड संतुलित लग रही है, जहां सभी बेस कवर हैं। पथुम निसांका के साथ कुशल मेंडिस और फिर चरिथ असलंका बीच में। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो आपको उनमें से बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उनके पास तेज गेंदबाजी में काफी विकल्प हैं। यूएई में स्पिन विभाग काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए वे एक बेहद संतुलित टीम हैं।''

टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल

