IND vs SL: पहले टेस्ट के दूसरे दिन दिखेंगे ये दो बदलाव, क्या गॉल में मौसम फिर करेगा परेशान?
IND vs SL Galle Test: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के पहले दिन अच्छी बल्लेबाज की। शनिवार को बारिश ने खलल डाला था। मैच के दूसरे दिन दो बदलाव देखने को मिलेंगे।
भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल स्टेडियम में खेला जा रहा है। शनिवार को मैच के पहले दिन बारिश और मैदान गीला होने के कारण काफी वक्त बर्बाद हुआ। सिर्फ 73 ओवर का ही खेल हो सका था। हालांकि, भारत ने टॉस जीतकर अच्छी बल्लेबाजी की। स्टंप्स के समय भारत का स्कोर 288/2 था। देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 32 रनों की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल 16 रन ही जुटा सके।
दूसरे दिन दिखेंगे ये दो बदलाव
पहले दिन बारिश के खलल डालने की वजह से गॉल टेस्ट के दूसरे दिन दो बदलाव देखने को मिलेंगे। रविवार को खेल सुबह 9:45 बजे यानी तय समय से 15 मिनट पहले शुरू होगा। दूसरे दिन अधिकतम 98 ओवर फेंकने की इजाजत होगी, जो आमतौर पर 90 ओवर होती है। शनिवार को मौसम ने दो बार अड़ंगा लगाया था। पहले दूसरे सेशन की शुरुआत में और फिर टी ब्रेक के बाद आखिरी सेशन के बीच में। रुकावट के कारण खेल को भारतीय समयानुसार शाम 6 बजकर 20 मिनट तक बढ़ाना पड़ा था।
क्या मौसम फिर करेगा परेशान?
गॉल में मौसम फिर परेशान कर सकता है। दूसरे दिन सुबह में अधिकतर बादल छाए रहेंगे। करीब 70 प्रतिशत बारिश की संभावना है। ह्यूमिडिटी तकरीबन 80 प्रतिशत रहेगी। दोपहर में भी मौसम कुछ इसी तरह का रहेगा। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि, दोपहर में बारिश की संभावना 25 प्रतिशत तक है। शाम में आसमान में बादल छाए रहेंगे। ह्यूमिडिटी का लेवल 75 प्रतिशत के करीब रहेगा। तापमान गिरकार 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शाम में भी बारिश की संभावना 25 प्रतिशत है।
पडिक्कल की दोहरे शतक पर नजर
पडिक्कल की दूसरे दिन दोहरे शतक पर नजर होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024 में पर्थ में अपना पिछला टेस्ट खेलने वाले पडिक्कल ने 134 गेंदों में अपना पहली इंटरनेशनल सेंचुरी पूरी की। दिन का खेल खत्म होने तक वह 178 गेंदों में 12 चौकों और एक छक्के की मदद से 131 रन बनाकर नाबाद थे। वह ऋषभ पंत के साथ 52 रनों की साझेदारी कर चुके हैं। पडिक्कल ने इससे पहले केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन जोड़े। इस साझेदारी में पडिक्कल ने लगातार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। आखिरी सेशन में राहुल को बांह में ऐंठन के कारण मैदान छोड़ना पड़ा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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