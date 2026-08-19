IND vs SL: गॉल टेस्ट के 5वें दिन कैसा रहेगा मौसम, क्या बारिश लगाएगी भारत की जीत में अड़ंगा?
IND vs SL 1st Test Day 5 Weather Report: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को गॉल टेस्ट जीतने के लिए छह विकेट की दरकार है। हालांकि, मैच के पांचवें दिन भी मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है।
भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच का गॉल स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। आज यानी बुधवार को मैच का पांचवां और आखिरी दिन है। मेजबान श्रीलंका के सामने 372 रनों का मुश्किल लक्ष्य है। मंगलवार को स्टंप्स के समय श्रीलंका ने चार विकेट पर 84 रन जोड़े। श्रीलंका फिलहाल 288 रन दूर है। वहीं, भारत को गॉल टेस्ट जीतने के लिए छह विकेट की जरूरत है। मैच के चारों दिन बारिश ने खलल डाला है। शुरुआती दो दिन मौसम के बिगड़ने की वजह से काफी समय बर्बाद हुआ। हालांकि, तीसरे और चौथे दिन बारिश के चलते ज्यादा परेशानी नहीं हुई। चौथे दिन दूसरे सेशन के आखिर में बारिश आई थी, जिसके कारण श्रीलंका की दूसरी पारी शुरू होने में थोड़ी देरी हुई। चलिए, आपको बताते हैं कि पांचवें दिन मौसम कैसा रहेगा?
क्या बारिश लगाएगी भारत की जीत में अड़ंगा?
बारिश मैच के पांचवें दिन भारत की जीत में अड़ंगा लगा सकता है क्योंकि आज भी मौसम के करवट बदलने की संभावना है। दिन के खेल के शुरुआती घंटों में ज्यादा बादल छाए रहने की उम्मीद है। एक्यूवेदर के अनुसार, सुबह 10 बजे से करीब दोपहर 1 बजे तक 50 से 60 प्रतिशत बारिश का अनुमान है। उसके बाद, बारिश के रात 8 बजे ही होने की उम्मीद है और तब तक टेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम हर उपलब्ध ओवर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की फिराक में होगी। लेकिन शुरुआती तीन घंटे काफी अहम होंगे। अगर श्रीलंका के विकेट बचे रहे तो मैच ड्रॉ की ओर बढ़ सकता है। कप्तान धनंजय डिसिल्वा (31) और सोनल दिनुशा (25) नाबाद हैं लेकिन भारत का पलड़ा भारी है।
श्रीलंका की दूसरी पारी में शुरुआत खराब रही
श्रीलंका की दूसरी पारी में भी शुरुआत में खराब रही। श्रीलंका ने 50 रन से पहले ही चार विकेट खो दिए थे। श्रीलंका टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उसके बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आया। वे संभलकर खेलते दिखे और जल्द ही पहला विकेट गंवाया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने निशान फर्नांडो (6) को पुल शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार कैच लपक लिया। कुछ ही देर बाद पेसर प्रसिद्ध ने कामिंदु मेंडिस (2) को पवेलियन भेजा। स्पिनर मानव सुथार ने दिनेश चांदीमल के चोटिल होने के कारण टीम में शामिल हुए पसिंदु सूर्याबंदारा को आउट किया। सूर्याबंदारा का खाता नहीं खुला। यह उनका टेस्ट डेब्यू किया था। सुथार ने फिर लाहिरू उदारा (2) का शिकार किया। चौथे दिन भारत की 193 रनों पर सिमटी थी। भारत ने पहली पारी में 462 का स्कोर बनाने के बाद 178 रनों की बढ़त ली थी।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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