भगवान जगन्नाथ की शरण में पहुंचे कोच गंभीर और सूर्या, कप्तान ने किया जयघोष; देविषा भी आईं नजर
कटक टी20 मैच से पहले हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव भगवान जगन्नाथ की शरण में पहुंचे। देविषा शेट्टी भी नजर आईं। सेवायत रबी प्रतिहारी ने खिलाड़ियों के लिए विशेष पूजा की व्यवस्था की।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाले पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पूर्व, हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित टीम इंडिया के चार सदस्य मंगलवार को श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। सूर्यकुमार ने अपनी पत्नी देविषा शेट्टी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच 12वीं शताब्दी के इस मंदिर में प्रवेश किया। सुरक्षा कर्मियों और पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह के साथ मंदिर में प्रवेश करते समय कप्तान ने ‘‘जय जगन्नाथ’’ का जयघोष किया। तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी मंदिर में दर्शन किए।
एसपी प्रतीक सिंह ने कहा, “टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मंदिर प्रवेश के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहीं और खिलाड़ियों ने भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए।” सेवायत रबी प्रतिहारी ने खिलाड़ियों के लिए विशेष पूजा की व्यवस्था की और आशीर्वाद स्वरूप दीप प्रज्वलित कर आगामी सीरीज में टीम इंडिया की सफलता की कामना की। एसपी ने बताया कि दर्शन के बाद टीम सदस्य वापस भुवनेश्वर लौट गए।
शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी से मजबूती हासिल करने वाली मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारतीय टीम पहले मैच के साथ अगले साल स्वदेश में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत करेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली यह सीरीज फरवरी में होने वाले विश्व कप के लिए भारत की औपचारिक तैयारी का आगाज है। विश्व कप से पहले भारतीय टीम 10 टी20 मैच खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका के बाद वह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पांच मैच की सीरीज खेलेगी।
पिछले वर्ष विश्व कप जीतने के बाद से भारत ने टी20 में दमदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप में उसने लगातार आठ मैच जीतकर खिताब जीता था। तब से भारत ने अपनी जीत का आंकड़ा 26 मैच तक पहुंचा दिया है जिसमें एशिया कप में लगातार सात मैच जीतना भी शामिल है। इस बीच भारतीय टीम को केवल चार मैच में हार मिली। इस अवधि में भारतीय टीम ने कोई टी20 सीरीज नहीं हारी है और अब उसका लक्ष्य उस टीम के खिलाफ अपनी धार को और अधिक मजबूत करना होगा जिसे उसने टी20 विश्व कप फाइनल में हराया था।