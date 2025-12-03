Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa yashasvi Jaiswal Struggle Against Left Arm Quick Bowlers Exposed Marco Jansen
यशस्वी जायसवाल की कमजोरी हो गई जगजाहिर, पिछली 6 पारी में 5 बार इस तरह हुए आउट

यशस्वी जायसवाल की कमजोरी हो गई जगजाहिर, पिछली 6 पारी में 5 बार इस तरह हुए आउट

संक्षेप:

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही सीरीज में युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की एक बड़ी तकनीकी कमजोरी को उजागर कर दिया है। जायसवाल लगातार बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मार्को जानसेन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं।

Wed, 3 Dec 2025 03:47 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रायपुर में दूसरे वनडे में एक बार फिर सस्ते में पवेलियन लौट गए हैं। रांची में खेले गए पहले वनडे में भी यशस्वी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। वनडे में यशस्वी को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं और इस बार नियमित कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से उन्हें अंतिम-11 में जगह मिली है। हालांकि वह मिले मौके को भुना नहीं सके हैं और लगातार सस्ते में विकेट गंवाया है। हालांकि विपक्षी टीमों ने उनकी एक कमजोरी पकड़ ली और वह लगातार उसका शिकार बन रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रायपुर में दूसरे वनडे में 38 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया। मार्को यान्सेन ने उन्हें बाउंसर पर कैच आउट करवाया। जायसवाल ने रोहित के साथ पहले विकेट के लिए 29 गेंद में 40 और विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 29 गेंद में 22 रन जोड़े। हालांकि यशस्वी की कमजोरी उजागर हो गई है। यशस्वी पिछली 6 पारियों में पांच बार बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ आउट हुए। वह लगातार बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वहीं अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यान्सेन के खिलाफ ही यशस्वी चार बार आउट हुए हैं।

ये भी पढ़ें:शुभमन गिल पूरी तरह हो गए हैं फिट, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में करेंगे वापसी

भारत को लगातार 20वीं बार टॉस में हार का सामना करना पड़ा और दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में बुधवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका : 1 एडन मारक्रम, 2 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3 तेम्बा बावुमा (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, 10 नांद्रे बर्गर, 11 लुंगी एनगिडी

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |