यशस्वी जायसवाल की कमजोरी हो गई जगजाहिर, पिछली 6 पारी में 5 बार इस तरह हुए आउट
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही सीरीज में युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की एक बड़ी तकनीकी कमजोरी को उजागर कर दिया है। जायसवाल लगातार बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मार्को जानसेन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रायपुर में दूसरे वनडे में एक बार फिर सस्ते में पवेलियन लौट गए हैं। रांची में खेले गए पहले वनडे में भी यशस्वी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। वनडे में यशस्वी को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं और इस बार नियमित कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से उन्हें अंतिम-11 में जगह मिली है। हालांकि वह मिले मौके को भुना नहीं सके हैं और लगातार सस्ते में विकेट गंवाया है। हालांकि विपक्षी टीमों ने उनकी एक कमजोरी पकड़ ली और वह लगातार उसका शिकार बन रहे हैं।
युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रायपुर में दूसरे वनडे में 38 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया। मार्को यान्सेन ने उन्हें बाउंसर पर कैच आउट करवाया। जायसवाल ने रोहित के साथ पहले विकेट के लिए 29 गेंद में 40 और विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 29 गेंद में 22 रन जोड़े। हालांकि यशस्वी की कमजोरी उजागर हो गई है। यशस्वी पिछली 6 पारियों में पांच बार बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ आउट हुए। वह लगातार बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वहीं अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यान्सेन के खिलाफ ही यशस्वी चार बार आउट हुए हैं।
भारत को लगातार 20वीं बार टॉस में हार का सामना करना पड़ा और दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में बुधवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा
दक्षिण अफ्रीका : 1 एडन मारक्रम, 2 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3 तेम्बा बावुमा (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, 10 नांद्रे बर्गर, 11 लुंगी एनगिडी