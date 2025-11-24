यशस्वी जायसवाल ने पहली बार अफ्रीका के खिलाफ ठोकी फिफ्टी, 23 की उम्र में कर दिया गजब कारनामा
यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही यशस्वी 23 साल में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि वह इसे बड़ी पारी में बदल नहीं सके। 23 वर्षीय बल्लेबाज ने एक खास सूची में भी जगह बना ली है। वह 23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने केन विलियमसन के रिकॉर्ड की बराबरी की। यशस्वी जायसवाल ने केएल राहुल के साथ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में पहले विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की।
यशस्वी जायसवाल ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 पारी खेली थी लेकिन वह अर्धशतक नहीं लगा सके थे। वह इस दौरान दो पारियों में जीरो पर भी आउट हुए थे। यशस्वी ने 0, 12, 28, 0, 5 और 17 का स्कोर बनाया है। यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 97 गेंद में 58 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक छक्का और सात चौके लगाए। यशस्वी को हार्मर ने कैच आउट करवाया। यशस्वी के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ाई है और लंच तक सात विकेट गंवा दिए हैं।
23 साल तक की उम्र में टेस्ट में सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 29 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया था। रामनरेश सरवन ने 25, एलिस्टर कुक ने 23, जावेद ने 22, केन विलियमसन और यशस्वी ने 20 बार ये कारनामा किया है।
भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन सोमवार को लंच तक अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 174 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे। इस तरह से भारत अभी उससे 315 रन पीछे है। लंच के समय वाशिंगटन सुंदर 33 और कुलदीप यादव 14 रन पर खेल रहे थे।