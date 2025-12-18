IND vs SA: क्या शुभमन गिल पांचवें टी20 मैच में खेलेंगे? अहमदाबाद पहुंचे भारतीय उपकप्तान

संक्षेप: Shubman Gill Reaches Ahmedabad: भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल अहमदबाद पहुंच गए हैं। यहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेला जाना है।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा। लखनऊ में चौथा मैच धुंध की वजह से रद्द हो गया था। भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है। भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल अहमदाबाद पहुंच गए हैं। वह चोटिल होने के बावजूद टीम के साथ आए हैं। हालांकि, गिल पांचवें टी20 में खेलेंगे या नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। खराब फॉर्म से जूझ रहे गिल के बाहर होने पर विकेटकीपर संजू सैमसन ओपनिंग कर सकते हैं। सैमसन को मौजूदा सीरीज में अब तक कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला है।

गिल पैर के अंगूठे में लगी चोट पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गिल का अहमदाबाद में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। उनके चौथे मैच से पहले पैर के अंगूठे में चोट लगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ''शुभमन गिल ने चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से एक दिन पहले (मंगलवार) नेट में लंबे बल्लेबाजी सत्र में हिस्सा लिया था। सत्र के आखिर में उनके पैर के अंगूठे पर चोट लग गई। उन्हें दर्द हो रहा था और वह लंगड़ा रहे थे। बुधवार को उनके लिए खेलना मुश्किल होता इसलिए वह टीम के साथ नहीं आए क्योंकि उनके इस मैच में खेलने की बहुत कम संभावना थी।''