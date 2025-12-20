IND vs SA: कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज? तिलक वर्मा के हाथ लगी 'दोहरी' निराशा

संक्षेप: IND vs SA टी20 सीरीज को भारत ने 3-1 से अपने नाम किया। तिलक वर्मा पांचवें टी20 के साथ पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इसके बावजूद उन्हें ना तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला और ना ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का। जानें किसे मिले ये दो खास अवॉर्ड-

IND vs SA टी20 सीरीज का अंत बल्लेबाजों के धूम धड़ाके के साथ हुआ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 5वें टी20 में दोनों टीमों ने 200-200 रन का आंकड़ा पार किया, भारत ने जहां 231 रन बोर्ड पर लगाए, वहीं साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 201 रन बनाने में कामयाब रही। दोनों टीमों ने मिलकर कुल 432 रन बनाए। भारत ने यह मैच 30 रनों से जीता। पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में जब प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का ऐलान हुआ तो तिलक वर्मा के हाथ दोहरी निराशा लगी। तिलक ने पांचवें टी20 में 73 रनों के साथ भारत क्या पूरे मैच के हाईएस्ट स्कोरर थे, वहीं उन्होंने India vs South Africa टी20 सीरीज में 62 की औसत के साथ सबसे अधिक 186 रन बनाए।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका 5वें टी20 के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से हरफनमौला हार्दिक पांड्या को नवाजा गया। पांड्या ने नंबर-5 पर आकर 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और कुल 25 गेंदों पर 63 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। पांड्या ने गेंदबाजी में भी डेवाल्ड ब्रेविस का बड़ा विकेट चटकाया था। उनका इस मैच में इंपैक्ट ज्यादा था, जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

वहीं 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' की बात करें तो, यह अवॉर्ड मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मिला। चक्रवर्ती ने आखिरी टी20 में 4 विकेट लेने के साथ सीरीज में सर्वाधिक 10 विकेट चटकाए।

वरुण चक्रवर्ती ने किसे डेडिकेट किया अपना POTS का अवॉर्ड?