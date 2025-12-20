Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Who was named Player of the Match and Player of the Series Tilak Varma faced double disappointment
IND vs SA: कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज? तिलक वर्मा के हाथ लगी 'दोहरी' निराशा

IND vs SA: कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज? तिलक वर्मा के हाथ लगी 'दोहरी' निराशा

संक्षेप:

IND vs SA टी20 सीरीज को भारत ने 3-1 से अपने नाम किया। तिलक वर्मा पांचवें टी20 के साथ पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इसके बावजूद उन्हें ना तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला और ना ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का। जानें किसे मिले ये दो खास अवॉर्ड-

Dec 20, 2025 06:59 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IND vs SA टी20 सीरीज का अंत बल्लेबाजों के धूम धड़ाके के साथ हुआ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 5वें टी20 में दोनों टीमों ने 200-200 रन का आंकड़ा पार किया, भारत ने जहां 231 रन बोर्ड पर लगाए, वहीं साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 201 रन बनाने में कामयाब रही। दोनों टीमों ने मिलकर कुल 432 रन बनाए। भारत ने यह मैच 30 रनों से जीता। पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में जब प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का ऐलान हुआ तो तिलक वर्मा के हाथ दोहरी निराशा लगी। तिलक ने पांचवें टी20 में 73 रनों के साथ भारत क्या पूरे मैच के हाईएस्ट स्कोरर थे, वहीं उन्होंने India vs South Africa टी20 सीरीज में 62 की औसत के साथ सबसे अधिक 186 रन बनाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:गिल के कहने पर सूर्या ने किसे थमाई ट्रॉफी? 31 साल का खिलाड़ी भी था हैरान; VIDEO

भारत बनाम साउथ अफ्रीका 5वें टी20 के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से हरफनमौला हार्दिक पांड्या को नवाजा गया। पांड्या ने नंबर-5 पर आकर 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और कुल 25 गेंदों पर 63 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। पांड्या ने गेंदबाजी में भी डेवाल्ड ब्रेविस का बड़ा विकेट चटकाया था। उनका इस मैच में इंपैक्ट ज्यादा था, जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

ये भी पढ़ें:बुमराह की इस ‘जादुई’ गेंद ने पलट दिया मैच, डिकॉक भी थे हैरान; VIDEO

वहीं 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' की बात करें तो, यह अवॉर्ड मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मिला। चक्रवर्ती ने आखिरी टी20 में 4 विकेट लेने के साथ सीरीज में सर्वाधिक 10 विकेट चटकाए।

वरुण चक्रवर्ती ने किसे डेडिकेट किया अपना POTS का अवॉर्ड?

वरुण चक्रवर्ती ने मैच के बाद कहा, यह एक हाई-इंटेंसिटी मैच था और शायद सीरीज का सबसे अच्छा गेम था। मुझे इसमें बहुत मजा आया। मुझे यही रोल दिया गया है; मेरा पहला ऑप्शन हमेशा विकेट लेना होता है। ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए जब भी मुझे गेंद मिलती है, मेरा माइंडसेट अटैक करने और असर डालने का होता है। मैं उन सभी से बात करता हूं - सूर्या, संजू और दूसरे खिलाड़ी। वे हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और उन बातचीत से सच में मदद मिलती है। (आप सबसे आगे कैसे रहते हैं?) बस लगातार खुद को बेहतर बनाकर। मैं हर सीरीज में कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं। अगर यह काम करता है, तो बहुत बढ़िया; अगर नहीं, तो मैं वापस जाता हूं, उस पर काम करता हूं और मजबूत होकर वापस आता हूं। इसी तरह मैं खुद को बेहतर बनाता रहता हूं। मैं यह अपनी मां, पिताजी और बहन को डेडिकेट करना चाहूंगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Hardik Pandya Tilak Varma Varun Chakravarthy अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |