IND vs SA: शुभमन गिल कब चोटिल हुए? दर्द से लंगड़ा रहे थे, भारतीय टीम के साथ तक नहीं आए

संक्षेप:

शुभमन गिल के पैर का अंगूठा चोटिल हो गया है। वह तकलीफ के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मैच के लिए भारतीय टीम के साथ तक नहीं आए। यह मैच धुंध के कारण रद्द हो गया।

Dec 17, 2025 10:38 pm ISTMd.Akram लखनऊ, पीटीआई
खराब फॉर्म से जूझ रहे भारत के उपकप्तान शुभमन गिल पैर के अंगूठे में चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से बाहर होना पड़ा। पता चला है कि गिल को ट्रेनिंग सत्र के दौरान चोट लगी और उनके जल्दी ठीक होने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बुधवार को घने कोहरे के कारण चौथा टी20 मैच रद्द हो गया। भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे है।

शुभमन गिल कब चोटिल हुए?

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘शुभमन ने चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से एक दिन पहले (मंगलवार) नेट में लंबे बल्लेबाजी सत्र में हिस्सा लिया था। सत्र के आखिर में उनके पैर के अंगूठे पर चोट लग गई। उन्हें दर्द हो रहा था और वह लंगड़ा रहे थे। बुधवार को उनके लिए खेलना मुश्किल होता इसलिए वह टीम के साथ नहीं आए क्योंकि उनके इस मैच में खेलने की बहुत कम संभावना थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस समय यह कहना मुश्किल है कि वह अहमदाबाद में खेलेंगे या नहीं।’’

सावधानी बरतेगी भारतीय टीम

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज टी20 विश्व कप से पहले भारत की आखिरी सीरीज है और उस द्विपक्षीय सीरीज और विश्व कप के लिए टीम समान रहने वाली है इसलिए राष्ट्रीय चयन समिति और टीम प्रबंधन अपने शीर्ष क्रम के एक विशेषज्ञ बल्लेबाज को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतना चाहेंगे। गिल कोलकाता में पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन लगी गर्दन की चोट के कारण दक्षिण के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट और वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए थे जिसके लिए उन्हें दो दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था।

गिल की जगह पर उठ रहे सवाल

टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने गिल को फिट घोषित कर दिया था जबकि आलोचक संजू सैमसन से पहले टीम में उनकी जगह पर सवाल उठा रहे थे जिन्होंने पिछले सत्र में तीन शतक लगाए थे। सीरीज में गिल का प्रदर्शन खराब रहा है। उन्होंने शुरुआती दो मैच में चार और शून्य रन बनाए। इसके बाद धर्मशाला में तीसरे मैच में 28 रन की पारी खेली लेकिन वहां भी वह अपने रंग में नहीं दिखे। हालांकि, गौतम गंभीर की अगुवाई वाले पूरे कोचिंग स्टाफ ने अपने स्टार बल्लेबाज का मजबूती से समर्थन किया है कि वह अगले साल फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

