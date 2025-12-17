Cricket Logo
शुभमन गिल कौन सी कमजोरी दूर करें? पूर्व भारतीय कोच ने दिया दो टूक जवाब, बोले- 28 से ज्यादा मैच…

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल इन दिनों खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं? शुभमन को कौन सी कमजोरी दूर करना चाहिए? पूर्व भारतीय कोच संजय बांगर ने इसका दो टूक जवाब दिया दिया है।

भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने बुधवार को कहा कि सीधी गेंदों को नहीं खेल पाने की शुभमन गिल की कमजोरी चिंता का सबब है। गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के तीन मैचों में 32 रन ही बना सके हैं। बांगर ने कहा कि ऑफ स्टम्प से बाहर जाती गेंदों पर गिल सहज लग रहे हैं लेकिन सीधी गेंदों को नहीं खेल पा रहे हैं।

जियोस्टार पर गेम प्लान कार्यक्रम में बांगर ने कहा, ''शुरुआत में उनका फुटवर्क काफी सकारात्मक था लेकिन 28 से ज्यादा मैचों में अगर तीन या चार बाउंड्री निकाल दें तो सीधी गेंदों को वह नहीं खेल पा रहे हैं। सीधी गेंदों के सामने उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब है।'' उन्होंने युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, ''वह काफी आक्रामक सोच के साथ खेलते हैं। उनमें गेंद को पीटने की क्षमता है, खासकर कवर्स के ऊपर से जो खास कौशल है।'' बांगर ने ने हार्दिक पांड्या के हरफनमौला योगदान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, ''पांड्या के हरफनमौला प्रदर्शन से टीम को संतुलन मिलता है।''

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन का खराब प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके पारी का आगाज करने से भारत का शीर्ष क्रम अस्थिर हो गया है। गिल ने अच्छी तरह से स्थापित संजू सैमसन की जगह ली। केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज को अभिषेक शर्मा के साथ एक प्रभावी साझेदारी बनाने के बावजूद पहले निचले क्रम में धकेल दिया गया और अंततः बाहर कर दिया गया।

गिल ने अन्य प्रारूपों में अपना स्तर दिखाया है लेकिन टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्हें अब भी उस आश्वस्त बल्लेबाज की झलक नहीं दिखाई है जो वह टेस्ट और वनडे में है। वह रविवार को कम लक्ष्य का पीछा करते हुए भी सिर्फ 28 रन ही बना पाए, जिसने टी20 विश्व कप से पहले चिंताओं को कम नहीं किया है। विश्व कप से पहले भारत के पास सबसे छोटे प्रारूप में अब सिर्फ सात मैच हैं। ऐसे में गत चैंपियन टीम चाहेगी कि उनका प्रमुख बल्लेबाज जल्द से जल्द लय फिर से हासिल कर ले।

