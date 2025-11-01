भारत ने जब आखिरी बार महिला वर्ल्ड कप फाइनल खेला तो क्या हुआ? इतने साल बाद मिला तीसरा चांस

संक्षेप: India Women vs South Africa Women Final: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जाना है। भारतीय टीम आठ साल बाद फाइनल खेलने उतरेगी।

भारत और साउथ अफ्रीका की रविवार को नवी मुंबई में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में टक्कर होगी। भारत मेजबान है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में सात बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। वहीं, लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में एंट्री की। साउथ अफ्रीका का यह महिला वर्ल्ड कप का पहला फाइनल है जबकि भारत तीसरी बार टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला खेलेगा। भारत को आठ साल बाद महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का चांस मिला है। चलिए, आपको बताते हैं कि भारत जब आखिरी बार फाइनल में उतरा तो क्या हुआ था?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साल 2017 में इंग्लैंड से रोमांचक भिड़ंत भारत ने आखिरी बार महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ था। लॉर्ड्स के मैदान पर रोमांचक भिड़ंत हुई थी, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने 9 रनों से जीत हासिल की। उस वक्त भारत की कप्तान मिताल राज थीं। इंग्लैंड ने खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 48.4 ओवर में 219 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। पूनम राउत (86) ने भारत के लिए सर्वाधिक रन जुटाए। हरमनप्रीत कौर (51) ने अर्धशतक जड़ा था। वेद कृष्णमूर्ति ने 35 और मिताली ने 17 रनों का योगदान दिया। स्मृति मंधाना समेत चार प्लेयर का खाता तक नहीं खुला था। भारत को अंतिम 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी लेकिन 49वें ओवर में दो विकेट गिरने से भारतीय सिमट गई।

2005 में भारत को मिली थी करारी हार भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। तब भी भारत की बागडोर मिताली के हाथों में थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सेंचुरियन के मैदान पर टॉस जीतने के बाद 215/4 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 117 रनों पर ढेर हो गई थी। भारत को 98 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। मिताली, रुमेली धर और जया शर्मा समेत भारत की छह खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी थीं। ओपनर अंजू जैन (29) ने सबसे ज्यादा रन बनाए। अमिता शर्मा के बल्ले से 22 रन निकले। भारत की चार खिलाड़ी रनआउट हुई थीं।