भारत ने जब आखिरी बार महिला वर्ल्ड कप फाइनल खेला तो क्या हुआ? इतने साल बाद मिला तीसरा चांस

संक्षेप: India Women vs South Africa Women Final: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जाना है। भारतीय टीम आठ साल बाद फाइनल खेलने उतरेगी।

Sat, 1 Nov 2025 09:46 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत और साउथ अफ्रीका की रविवार को नवी मुंबई में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में टक्कर होगी। भारत मेजबान है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में सात बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। वहीं, लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में एंट्री की। साउथ अफ्रीका का यह महिला वर्ल्ड कप का पहला फाइनल है जबकि भारत तीसरी बार टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला खेलेगा। भारत को आठ साल बाद महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का चांस मिला है। चलिए, आपको बताते हैं कि भारत जब आखिरी बार फाइनल में उतरा तो क्या हुआ था?

साल 2017 में इंग्लैंड से रोमांचक भिड़ंत

भारत ने आखिरी बार महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ था। लॉर्ड्स के मैदान पर रोमांचक भिड़ंत हुई थी, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने 9 रनों से जीत हासिल की। उस वक्त भारत की कप्तान मिताल राज थीं। इंग्लैंड ने खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 48.4 ओवर में 219 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। पूनम राउत (86) ने भारत के लिए सर्वाधिक रन जुटाए। हरमनप्रीत कौर (51) ने अर्धशतक जड़ा था। वेद कृष्णमूर्ति ने 35 और मिताली ने 17 रनों का योगदान दिया। स्मृति मंधाना समेत चार प्लेयर का खाता तक नहीं खुला था। भारत को अंतिम 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी लेकिन 49वें ओवर में दो विकेट गिरने से भारतीय सिमट गई।

2005 में भारत को मिली थी करारी हार

भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। तब भी भारत की बागडोर मिताली के हाथों में थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सेंचुरियन के मैदान पर टॉस जीतने के बाद 215/4 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 117 रनों पर ढेर हो गई थी। भारत को 98 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। मिताली, रुमेली धर और जया शर्मा समेत भारत की छह खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी थीं। ओपनर अंजू जैन (29) ने सबसे ज्यादा रन बनाए। अमिता शर्मा के बल्ले से 22 रन निकले। भारत की चार खिलाड़ी रनआउट हुई थीं।

अब SA से ये बदला लेना चाहेगा भारत

भारत और साउथ अफ्रीका का महिला वनडे में अब तक 33 वनडे मैचों आमना-सामना हुआ। भारत का 20 जीत के साथ पलड़ा भारी है लेकिन वर्ल्ड कप में मुकाबला बराबरी का है। वनडे वर्ल्ड कप के छह मैचों में भारत के नाम तीन जीत हैं लेकिन साउथ अफ्रीका ने पिछले तीनों मैच में भारत को शिकस्त दी है। साउथ अफ्रीका इकलौती ऐसी टीम है, जिसे भारत ने 2017 से इस वैश्विक आयोजन में नहीं हराया है। वर्ल्ड कप के इतिहास में इससे ज्यादा बार लगातार मैचों में ऑस्ट्रेलिया (आठ) और न्यूजीलैंड (पांच) ने भारत को हराया है। ऐसे में भारतीय टीम फाइनल में साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीन हार का बदला भी चुकता करना चाहेगी। साउथ अफ्रीका ने 2017 वर्ल्ड कप में भारत को 115 जबकि 2022 वर्ल्ड कप में तीन विकेट से हराया था।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India Vs South Africa Womens Cricket World cup 2025 Indian Women Cricket Team
