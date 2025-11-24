Cricket Logo
IND vs SA Washington Sundar echoed Marco Jansen sentiments but Rishabh Pant might not have liked his answer
IND vs SA: वॉशिंगटन सुंदर ने मिलाए यानसेन के सुर में सुर, ऋषभ पंत को शायद पंसद नहीं आए ये जवाब

संक्षेप:

वॉशिंगटन सुंदर ने दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के बाद मार्को यानसेन के सुर में सुर मिलाए। वहीं, भारत के बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहने के बावजूद वॉशिंगटन ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है।

Mon, 24 Nov 2025 10:40 PMBhasha
वॉशिंगटन सुंदर और मार्को यानसेन में सोमवार को एक बात समान थी। दोनों का मानना है कि ऋषभ पंत की रणनीति अच्छी थी लेकिन उसे लागू करने में थोड़ी कमी रही। भारत के कार्यवाहक कप्तान पंत जब सात रन बनाकर खेल रहे थे तब यानसेन की शॉर्ट गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे जो दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के दौरान चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले ध्रुव जुरेल ने भी इसी तेज गेंदबाज के खिलाफ गैरजरूरी पुल शॉट खेलकर मिड ऑन पर कैच थमाया।

समान सवाल पर यानसेन जैसा ही जवाब देते हुए वॉशिंगटन ने कहा, ‘‘किसी और दिन गेंद स्टैंड में चली जाती और हम सब तारीफ करते और ताली बजाते। ऐसा ही होता है। कभी-कभी आपको उनकी योजना और कौशल का समर्थन करना होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह देखते हुए कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे उदारहण पेश किए हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ उनके कौशल का समर्थन करने के बारे में है। जाहिर है कि योजना को उस तरह लागू नहीं किया जा सकता जिस तरह हम चाहते थे।’’ भारत के बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहने के बावजूद वॉशिंगटन ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है।

ये भी पढ़ें:6.8 फीट लंबे यानसेन को ऐसे लोगों से होती है जलन, पंत को लेकर कह गए बड़ी बात

उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत अच्छा विकेट है। आपको इस तरह के विकेट पर अधिक बल्लेबाजी करने को नहीं मिलती, विशेषकर भारत में। सच कहूं तो यह एक जीवंत विकेट है। अगर आप क्रीज पर समय बिताओगे तो रन बनाओगे।’’ वॉशिंगटन का यह जवाब ध्रुव जुरेल और पंत को शायद पसंद नहीं आए जो खराब शॉट खेलकर आउट हुए। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि जब यानसेन गेंदबाजी कर रहे थे तो असमान उछाल था। वॉशिंगटन ने कहा, ‘‘बिल्कुल भी असमान उछाल नहीं था। जाहिर है वह सबसे लंबा है और उसे गुड लेंथ पर थोड़ा तेज उछाल मिलता है। हम ऐसे गेंदबाजों के खिलाफ काफी खेले हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बस किसी और दिन हम उन्हीं गेंदों पर बहुत बेहतर बल्लेबाजी करते तो चीजें बिल्कुल अलग होतीं।’’

ये भी पढ़ें:नायर को बहुत चुभ रही ये खामोशी, गुवाहाटी टेस्ट के दौरान शेयर की रहस्यमयी पोस्ट

वॉशिंगटन ने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। पिछले टेस्ट में वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे जबकि यहां आठवें नंबर खेलते हुए वह सबसे सहज नजर आए। यह पूछने पर कि क्या क्रम बदलने से असहज होते हैं, वॉशिंगटन ने कहा, ‘‘बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो मैं ऐसा क्रिकेटर बनना चाहता हूं जो टीम की जरूरत के हिसाब से आगे आए और जहां भी टीम चाहे वहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी करे। मुझे तैयार रहना होगा और टीम के लिए काम करना होगा। मेरी मानसिकता ऐसी ही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहे किसी भी स्थिति में रहूं। मुझे अलग-अलग भूमिका भी निभाने को मिलती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को यह मौका मिलता है इसलिए यह सिर्फ रोमांचक है।’’

Washington Sundar India Vs South Africa
