विराट कोहली का हफ्ते का पसंदीदा दिन कौन सा है? 83 इंटरनेशनल सेंचुरी का ये रिकॉर्ड करेगा हैरान!

संक्षेप:

भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली इंटनरेशनल क्रिकेट में अब तक 83 सेंचुरी लगा चुके हैं। जानिए, कोहली ने हफ्ते के किस दिन सबसे ज्यादा शतक लगाए और किस दिन सबसे कम?

Mon, 1 Dec 2025 07:01 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में जमकर बल्ला बोला। उन्होंने रांची में 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और सात सिक्स हैं। यह उनका वनडे में 52वां शतक था। वह एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। कोहली ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 83 शतक लगाए हैं। उन्होंने टेस्ट में 30 जबकि टी20 इंटनेशनल क्रिकेट में एक सेंचुरी जमाई। वह टेस्ट और T20I से रिटायर हो गए हैं। चलिए, आपको बताते हैं कि कोहली ने हफ्ते के किस दिन कितनी सेंचुरी लगाईं? यह रिकॉर्ड हैरान करने वाला है।

कोहली का हफ्ते का पसंदीदा दिन कौन सा है?

कोहली का सेंचुरी जड़ने के लिए हफ्ते का सबसे पसंदीदा दिन रविवार है। उन्होंने इस दिन सबसे ज्यादा 25 शतक ठोके हैं। 37 वर्षीय स्टार क्रिकेटर ने 83वां शतक भी रविवार को ही जड़ा। वहीं, कोहली ने गुरुवार को 15 सेंचुरी मारने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने बुधवार और शनिवार को 11-11 शतक लगाए। उन्होंने शुक्रवार को 9 जबकि मंगलवार के दिन 7 सेंचुरी लगाईं। कोहली ने हफ्ते में सबसे कम शतक सोमवार को लगाए हैं। उनके बल्ले से इस दिन केवल पांच शतक निकले हैं। कोहली रांची के बाद अब रायपुर में धमाल माचने की फिराक में होंगे, जहां बुधवार को दूसरा वनडे होगा।

कोहली के शतक के दम पर बना विशाल स्कोर

कोहली के शतक के दम पर भारत ने रांची में 349/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रनों पर सिमट गई। भारत ने 17 रनों से जीत हासिल की थी। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया था। कोहली ने मैच के बाद कहा, ''ऐसा मैच देखना शानदार रहा। 20-25 ओवर तक तेज खेला। मैं खेल का लुत्फ उठाना चाहता था। जब आपको अच्छी शुरूआत मिल जाती है तो आपका अनुभव काम आता है जिससे आप पारी आगे बढ़ाते हो। मैं ज्यादा तैयारी करने पर भरोसा नहीं रखता। मेरा सारा क्रिकेट मानसिक स्थिति का रहा है। मैं शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करता हूं।''

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
