हो गया कंफर्म, विराट कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे; DDCA को किया इंफार्म

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे। विराट कोहली लगभग 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद इस प्रतिष्ठित घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली क्रिकेट अधिकारियों को सूचित किया है।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली ने सभी अटकलों पर हमेशा के लिए विराम लगाते हुए आने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी उपलब्धता की पुष्टि की है। DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली ने इस बात की पुष्टि की है कि विराट कोहली ने आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी स्टेट टीम दिल्ली को अपनी उपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया है।

जेटली ने हिंदुस्तान टाइम्स वेबसाइट से कहा, "उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की है। हम उनके साथ होने का इंतजार कर रहे हैं। वह कितने मैच खेलेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है। बेशक उनके होने से दिल्ली ड्रेसिंग रूम को बहुत बढ़ावा मिलेगा" विराट कोहली ने पिछली बार विजय हजारे ट्रॉफी में 2009-10 सीजन में हिस्सा लिया था। इसके बाद से वह लगातार राष्ट्रीय टीम के साथ व्यस्त थे, जिस कारण घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट से दूर रहे। कोहली ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है और वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें घरेलू क्रिकेट की तरफ रूख करना पड़ा है।

कोहली की यह वापसी दिल्ली टीम के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, जो हाल के घरेलू टूर्नामेंटों में संघर्ष कर रही है। विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से शुरू होने वाली है। दिल्ली टीम को एलीट ग्रुप डी में रखा गया है और उनके सभी लीग मैच बेंगलुरु के आस-पास के मैदानों में खेले जाएंगे, जिनमें एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम और आलूर क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं। दिल्ली को आंध्र प्रदेश, गुजरात, सर्विसेज, हरियाणा, और सौराष्ट्र के साथ ग्रुप डी में रखा गया है। दिल्ली विजय हजारे ट्रॉफी में अपना अभियान 24 दिसंबर को बेंगलुरु में आंध्र के खिलाफ शुरू करेगा। प्रतियोगिता में टीम कुल छह मैच खेलेगी।

जब कोहली मैदान पर होंगे तो प्रशंसकों के बड़ी संख्या में मैदान पर आने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में कोहली एक रणजी ट्रॉफी मैच में आकर्षण का केंद्र थे जब उन्होंने 12 साल से अधिक समय में अपना पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला था।

कोहली को खेलते हुए देखने के लिए 12000 से अधिक लोग आए थे। यह संख्या लंबे समय से किसी घरेलू मैच के लिए नहीं सुनी गई थी। कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की तैयारी के लिए रणजी ट्रॉफी में लौटे थे लेकिन एक हैरान करने वाले फैसले में उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी।

बीसीसीआई ने अनुबंधित क्रिकेटरों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य कर दिया है जब तक कि वे चोटिल नहीं हों या राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेल रहे हों। इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा के भी विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलने की उम्मीद है।