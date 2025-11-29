Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa Virat Kohli Ominous ODI Record Against South Africa Sends Warning Ahead of Ranchi Clash
विराट कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खूब चला है बल्ला, आंकड़े उड़ा देंगे बावुमा के होश

विराट कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खूब चला है बल्ला, आंकड़े उड़ा देंगे बावुमा के होश

संक्षेप:

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। उन्होंने 31 मैचों में 1504 रन बनाए हैं। रांची में भी कोहली के बल्ले से खूब रन निकले हैं।

Sat, 29 Nov 2025 08:21 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर को रांची में होने जा रहा है। नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान पर भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में आखिरी मैच में इस जोड़ी ने तहलका मचाया था और टीम को दमदार जीत दिलाई थी। अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है और वह रांची में होने वाले वनडे में अपने रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टेस्ट सीरीज में करारी हार के बाद भारतीय टीम वनडे फॉर्मेट में दिग्गज खिलाड़ियों, खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी से मजबूती हासिल करना चाहेगी। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमेशा से बेहद प्रभावशाली रहा है। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 31 मैचों में 65.39 के औसत से 1504 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने पांच शतक और आठ अर्धशतक जड़े हैं।

ये भी पढ़ें:अगर माही भाई मैच देखने...राहुल को उम्मीद, धोनी के होने से बढ़ेगा आत्मविश्वास

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे रांची में खेला जाएगा। वहीं इस मैदान पर विराट कोहली का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। विराट कोहली ने 5 मैचों में 192 के औसत से 384 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक लगाया है। रांची में उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 139 रनों की पारी खेली थी। उनका औसत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को इस मैदान पर कोहली को रोकने के लिए कुछ खास रणनीति बनानी होगी। इस सीरीज़ में कोहली के पास एक और बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने से सिर्फ 64 रन दूर हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |