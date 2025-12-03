IND vs SA: विराट कोहली का एक और शतक 'लोड' हो रहा, पिछली 3 पारियों का ये रिकॉर्ड करेगा हैरान!

संक्षेप: India Vs South Africa: स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का एक और शतक 'लोड' हो रहा है। उनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली 3 वनडे पारियों का रिकॉर्ड हैरान करने वाला है।

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो सेंचुरी बनाकर बैटिंग का एक और चैप्टर पेश किया और ऐसा फॉर्म दिखाया जो समय, प्रेशर और विरोध को भी हराता हुआ लगता है। यह उनका वनडे में 53वां और कुल 84वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है। इसमें एक टी20 शतक भी शामिल है। टेस्ट में उन्होंने 30 शतक बनाये हैं। बुधवार को रायपुर में कोहली का अंदाज विंटेज था, जो रिदम, शांत और कमांड से भरा था - ऐसी इनिंग्स जो आपको थोड़ा और सीधा बैठने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे कोई मास्टर अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली की पिछली तीन वनडे पारियां अपनी कहानी खुद कहती है। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में कोलकाता में नाबाद 101 रन की शानदार पारी, पिछले रविवार को रांची में 135 रन, और अब रायपुर में 102 रन जुटाए। तीन इनिंग्स, तीन स्टेटमेंट। इसके साथ, वह प्रोटियाज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी बनाने के मामले में केन विलियमसन की बराबरी पर आ गए हैं। दोनों ने चार-चार सेंचुरी बनाई हैं। और फिर वह स्टैटिस्टिक आता है जो आपको रुकने, मुस्कुराने और यकीन न करने पर मजबूर कर देता है।

कोहली के नाम अब लगातार वनडे पारियों में शतक बनाने की एक या दो नहीं बल्कि 11 अलग-अलग स्ट्रीक हैं। कोई और उनके करीब नहीं है। एबी डिविलियर्स के नाम छह हैं। कोहली अकेले इस मामले में टॉप पर हैं। दुनिया के बेस्ट टीमों के खिलाफ उनका लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। अब उनके नाम चार अलग-अलग टीमों के खिलाफ सात या उससे ज्यादा वनडे शतक हैं- 10 श्रीलंका के खिलाफ, 9 वेस्टइंडीज के खिलाफ, 8 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 7 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इस एलीट क्लब में उनके साथ सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ ऐसे ही कारनामे किए हैं।