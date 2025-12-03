Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Virat Kohli is loading another century this record of last 3 innings Against South Africa will surprise you
IND vs SA: विराट कोहली का एक और शतक 'लोड' हो रहा, पिछली 3 पारियों का ये रिकॉर्ड करेगा हैरान!

IND vs SA: विराट कोहली का एक और शतक 'लोड' हो रहा, पिछली 3 पारियों का ये रिकॉर्ड करेगा हैरान!

संक्षेप:

India Vs South Africa: स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का एक और शतक 'लोड' हो रहा है। उनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली 3 वनडे पारियों का रिकॉर्ड हैरान करने वाला है।

Wed, 3 Dec 2025 08:55 PMVarta
share Share
Follow Us on

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो सेंचुरी बनाकर बैटिंग का एक और चैप्टर पेश किया और ऐसा फॉर्म दिखाया जो समय, प्रेशर और विरोध को भी हराता हुआ लगता है। यह उनका वनडे में 53वां और कुल 84वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है। इसमें एक टी20 शतक भी शामिल है। टेस्ट में उन्होंने 30 शतक बनाये हैं। बुधवार को रायपुर में कोहली का अंदाज विंटेज था, जो रिदम, शांत और कमांड से भरा था - ऐसी इनिंग्स जो आपको थोड़ा और सीधा बैठने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे कोई मास्टर अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली की पिछली तीन वनडे पारियां अपनी कहानी खुद कहती है। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में कोलकाता में नाबाद 101 रन की शानदार पारी, पिछले रविवार को रांची में 135 रन, और अब रायपुर में 102 रन जुटाए। तीन इनिंग्स, तीन स्टेटमेंट। इसके साथ, वह प्रोटियाज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी बनाने के मामले में केन विलियमसन की बराबरी पर आ गए हैं। दोनों ने चार-चार सेंचुरी बनाई हैं। और फिर वह स्टैटिस्टिक आता है जो आपको रुकने, मुस्कुराने और यकीन न करने पर मजबूर कर देता है।

ये भी पढ़ें:कोहली से मिलने के लिए मैदान में घुसा फैन, रायपुर में भी सिक्योरिटी को दिया चकमा

कोहली के नाम अब लगातार वनडे पारियों में शतक बनाने की एक या दो नहीं बल्कि 11 अलग-अलग स्ट्रीक हैं। कोई और उनके करीब नहीं है। एबी डिविलियर्स के नाम छह हैं। कोहली अकेले इस मामले में टॉप पर हैं। दुनिया के बेस्ट टीमों के खिलाफ उनका लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। अब उनके नाम चार अलग-अलग टीमों के खिलाफ सात या उससे ज्यादा वनडे शतक हैं- 10 श्रीलंका के खिलाफ, 9 वेस्टइंडीज के खिलाफ, 8 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 7 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इस एलीट क्लब में उनके साथ सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ ऐसे ही कारनामे किए हैं।

ये भी पढ़ें:वनडे में बैक टु बैक शतकों के शहंशाह हैं विराट कोहली, आस-पास भी नहीं है कोई

कोहली के बल्ले से रायपुर में शतक 38वें ओवर में आया और यह सधे हुए लेकिन शायराना अंदाज में आया। मार्को यानसन ने गेंद को ऊपर पिच किया, कोहली ने उसे लॉन्ग-ऑन पर एक रन के लिए आसानी से मारा। और फिर सीन बदल गया। कोहली उछले, हवा में मुक्का मारा, अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। हेलमेट उतारा, शोर का समंदर उमड़ पड़ा। केएल राहुल ने उन्हें गले लगाया और स्टैंड में 'कोहली, कोहली' के नारे गूंजने लगे और उस पल के हीरो ने अपना बल्ला उठाया, हर आवाज को महसूस किया। यह एक ऐसा पल था जिसे शांत हाथों से बनाया गया था लेकिन दिल की धड़कनों से महसूस किया गया था।

Virat Kohli India Vs South Africa Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |