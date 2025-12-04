2462 दिनों के बाद विराट कोहली ने झेला 'बड़ा गम', वनडे करियर में सिर्फ 8 बार हुआ ऐसा

संक्षेप: विराट कोहली ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे में शतक जड़ा था। भारतीय टीम को इस मैच में चार विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने रायपुर में 359 का रिकॉर्ड टारगेट चेज किया।

टीम इंडिया को रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के हाथों ऐतिहासिक हार मिली। साउथ अफ्रीका ने 359 का टारगेट चेज किया और भारत को चार विकेट से हराया। यह वनडे में भारत के खिलाफ टारगेट करते हुए किसी भी टीम की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत है। भारत ने विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत 358/5 का विशाल स्कोर बनाया था। कोहली ने 93 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें सात चौके और दो सिक्स हैं। यह उनका वनडे में 53वां और इंटरनेशनल क्रिकेट का 84वां शतक था। कोहली ने पहले वनडे में भी शतक जमाया था, जिसमें भारत 17 रनों से जीता। वहीं, गायकवाड़ ने रायपुर में 83 गेंदों में 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से 105 रनों की पारी खेली। यह उनकी पहली वनडे सेंचुरी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2462 दिनों के बाद कोहली ने झेला 'बड़ा गम' दिग्गज क्रिकेटर कोहली को एक 'बड़ा गम' झेलना पड़ा है। दरअसल, 2462 दिनों के बाद ऐसा हुआ जब कोहली के सेंचुरी लगाने के बावजूद भारत को मैच में हार का सामना करना पड़ा। उनकी पिछली 18 इंटरनेशनल सेंचुरी में से 17 भारत की जीत में आई हैं। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उनका वनडे में छह साल और नौ महीने बाद जीत में सेंचुरी का सिलसिला टूटा है। रायपुर से पहले मार्च 2019 में विराट के शतक के बावजूद भारत ने वनडे में हार का सामना किया था। तब उन्होंने रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 95 गेंदों में 16 चौकों और एक छक्के की मदद से 123 रन बनाए थे। भारत को ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 314 के टारगेट का पीछा करते हुए 32 रन से शिकस्त मिली थी।