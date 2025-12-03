विराट कोहली से मिलने के लिए मैदान में घुसा फैन, रायपुर में भी फैन ने सिक्योरिटी को दिया चकमा

संक्षेप: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में एक गंभीर चूक देखने को मिली। एक फैन स्टेडियम का सुरक्षा घेरा तोड़कर कोहली से मिलने पहुंचा।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। टी ब्रेक के दौरान, जब टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर थे, तभी एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मैदान के बीचों-बीच पहुंच गया। हालांकि सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे मैदान के बाहर लेकर गए। इससे पहले रांची में खेले गए मुकाबले के दौरान एक फैन मैदान के अंदर आया था और कोहली के पैर छूने की कोशिश कर रहा था, जिसे सिक्योरिटी ने पकड़कर बाहर भेजा।

युवक का उद्देश्य विराट कोहली तक पहुंचना था लेकिन मैदान पर तैनात सुरक्षा टीम ने स्थिति को भांपते ही तुरंत कार्रवाई की। बाउंसरों ने उसे फौरन कंधे पर उठाकर मैदान से बाहर कर दिया, जिससे किसी तरह की बाधा या खतरा उत्पन्न नहीं हुआ। घटना के बावजूद मैच का उत्साह और माहौल प्रभावित नहीं हुआ। कुछ ही पल में खेल सामान्य रूप से फिर शुरू हो गया और दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ खिलाड़ियों का उत्साह बरकरार रखा।

भारत को एक बार फिर टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। टीम की शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा (14) ने नांद्रे बर्गर के पांचवें ओवर में लगातार तीन चौके मारे लेकिन इसी ओवर में विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को कैच दे बैठे। यशस्वी जायसवाल (22) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन मार्को यानसेन (63 रन पर दो विकेट) की उछाल लेती गेंद को हवा में लहराकर स्क्वायर लेग पर कोर्बिन बॉश के हाथों लपके गए।

पावर प्ले के भीतर भारत का स्कोर दो विकेट पर 62 रन हो गया लेकिन फॉर्म में चल रहे कोहली और गायकवाड़ ने इसके बाद मोर्चा संभाला। रांची में मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए असहज नजर आने वाले गायकवाड़ ने यहां कोहली के साथ शानदार साझेदारी की और दोनों ने मैदान के चारों तरफ शॉट खेले। कोहली ने फरवरी 2018 में डरबन में अजिंक्य रहाणे के साथ 189 रन की साझेदरी की थी लेकिन कुछ मायनों में गायकवाड़ के साथ इस साझेदारी का उन्होंने अधिक लुत्फ उठाया होगा क्योंकि महाराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने उनकी ही शैली में बल्लेबाजी की।

दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी और कुछ मौकों पर आसानी से एक रन को दो रन में बदला। गायकवाड़ शुरुआत में थोड़े असहज नजर आए लेकिन एक बार आत्मविश्वास हासिल करने के बाद उन्होंने कई आकर्षक शॉट खेले। गायकवाड़ ने मारक्रम की गेंद पर एक रन के साथ अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। कोहली ने भी लुंगी एनगिडी की गेंद पर एक रन के साथ 47 गेंद में अर्धशतक जड़ा।

अर्धशतक पूरा करने के बाद गायकवाड़ ने केशव महाराज पर दो चौके जड़े और फिर इस स्पिनर के 28वें ओवर में भी दो चौके और एक छक्का मारा। उन्होंने 34वें ओवर में कोर्बिन बॉश पर लगातार दो चौकों के साथ 77 गेंद में अपने करियर का पहला शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के तुरंद बाद गायकवाड़ ने यानसेन की गेंद पर टॉनी डिजॉर्जी को कैच थमाया।