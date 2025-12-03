Cricket Logo
विराट कोहली से मिलने के लिए मैदान में घुसा फैन, रायपुर में भी फैन ने सिक्योरिटी को दिया चकमा

संक्षेप:

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में एक गंभीर चूक देखने को मिली। एक फैन स्टेडियम का सुरक्षा घेरा तोड़कर कोहली से मिलने पहुंचा।

Wed, 3 Dec 2025 07:59 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। टी ब्रेक के दौरान, जब टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर थे, तभी एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मैदान के बीचों-बीच पहुंच गया। हालांकि सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे मैदान के बाहर लेकर गए। इससे पहले रांची में खेले गए मुकाबले के दौरान एक फैन मैदान के अंदर आया था और कोहली के पैर छूने की कोशिश कर रहा था, जिसे सिक्योरिटी ने पकड़कर बाहर भेजा।

युवक का उद्देश्य विराट कोहली तक पहुंचना था लेकिन मैदान पर तैनात सुरक्षा टीम ने स्थिति को भांपते ही तुरंत कार्रवाई की। बाउंसरों ने उसे फौरन कंधे पर उठाकर मैदान से बाहर कर दिया, जिससे किसी तरह की बाधा या खतरा उत्पन्न नहीं हुआ। घटना के बावजूद मैच का उत्साह और माहौल प्रभावित नहीं हुआ। कुछ ही पल में खेल सामान्य रूप से फिर शुरू हो गया और दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ खिलाड़ियों का उत्साह बरकरार रखा।

भारत को एक बार फिर टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। टीम की शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा (14) ने नांद्रे बर्गर के पांचवें ओवर में लगातार तीन चौके मारे लेकिन इसी ओवर में विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को कैच दे बैठे। यशस्वी जायसवाल (22) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन मार्को यानसेन (63 रन पर दो विकेट) की उछाल लेती गेंद को हवा में लहराकर स्क्वायर लेग पर कोर्बिन बॉश के हाथों लपके गए।

पावर प्ले के भीतर भारत का स्कोर दो विकेट पर 62 रन हो गया लेकिन फॉर्म में चल रहे कोहली और गायकवाड़ ने इसके बाद मोर्चा संभाला। रांची में मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए असहज नजर आने वाले गायकवाड़ ने यहां कोहली के साथ शानदार साझेदारी की और दोनों ने मैदान के चारों तरफ शॉट खेले। कोहली ने फरवरी 2018 में डरबन में अजिंक्य रहाणे के साथ 189 रन की साझेदरी की थी लेकिन कुछ मायनों में गायकवाड़ के साथ इस साझेदारी का उन्होंने अधिक लुत्फ उठाया होगा क्योंकि महाराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने उनकी ही शैली में बल्लेबाजी की।

दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी और कुछ मौकों पर आसानी से एक रन को दो रन में बदला। गायकवाड़ शुरुआत में थोड़े असहज नजर आए लेकिन एक बार आत्मविश्वास हासिल करने के बाद उन्होंने कई आकर्षक शॉट खेले। गायकवाड़ ने मारक्रम की गेंद पर एक रन के साथ अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। कोहली ने भी लुंगी एनगिडी की गेंद पर एक रन के साथ 47 गेंद में अर्धशतक जड़ा।

अर्धशतक पूरा करने के बाद गायकवाड़ ने केशव महाराज पर दो चौके जड़े और फिर इस स्पिनर के 28वें ओवर में भी दो चौके और एक छक्का मारा। उन्होंने 34वें ओवर में कोर्बिन बॉश पर लगातार दो चौकों के साथ 77 गेंद में अपने करियर का पहला शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के तुरंद बाद गायकवाड़ ने यानसेन की गेंद पर टॉनी डिजॉर्जी को कैच थमाया।

कोहली ने भी यानसेन की गेंद पर एक रन के साथ रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 53वां शतक पूरा किया लेकिन फिर एनगिडी की गेंद पर एडेन मारक्रम को कैच दे बैठे। अंतिम ओवरों में भारत ने धीमी बल्लेबाजी की लेकिन कप्तान राहुल ने अर्धशतक जड़कर टीम का स्कोर 350 रन के पार पहुंचाया।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
