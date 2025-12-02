एयरपोर्ट पर हुई चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा और विराट कोहली की मीटिंग, गंभीर भी पास में थे मौजूद

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और BCCI के चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा को एयरपोर्ट पर गंभीर बातचीत करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को रायपुर में होने वाले दूसरे मैच के लिए तैयारी शुरू कर दी है। रांची में खेले गए पहले वनडे में फैंस को पैसा वसूल मैच देखने को मिला, जहां 650 से ज्यादा रन बने और आखिरी ओवर में मैच का नतीजा निकला। दूसरे वनडे से पहले भारतीय वनडे टीम में काफी हलचल देखने को मिल रही है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर टीम मैनेजमेंट दुविधा में है और लगातार उनसे भविष्य को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच एयरपोर्ट पर विराट कोहली और चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा का बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींचा है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडिो में विराट कोहली चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा से काफी गंभीर बातचीत करते दिख रहे हैं। प्रज्ञान ओझा एक वीडियो में कोच गौतम गंभीर के पास भी मौजूद थे और रोहित शर्मा से हाथ मिला रहे थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ओझा खिलाड़ियों और कोच के बीच दूरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और सिर्फ वनडे क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं और दोनों अच्छी फॉर्म में भी हैं।

मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल 18 रन पर आउट हुए तो चौथे ओवर में कोहली बल्लेबाजी करने आए और रोहित शर्मा के साथ एक बेहतरीन शतकीय साझेदारी बनाई। उन्होंने 48 गेंदों में अर्धशतक, 102 गेंदों में शतक और 120 गेंदों में 135 रन बनाए, जिसमें सात छक्के शामिल थे। यह वनडे में उनके करियर में सिर्फ पांचवीं बार है, जब उन्होंने एक मैच में पांच से अधिक छक्के मारे। भारत ने रांची में भरे हुए स्टेडियम के सामने 349 रन बनाए। यह उनका इस साल का दूसरा वनडे शतक था। पहला उन्होंने दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था।