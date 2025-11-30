VIDEO: विराट कोहली का 52वां शतक पूरा करने पर कैसा था रिएक्शन, काफी देर तक मनाया जश्न
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपना 52वां वनडे शतक पूरा करने के बाद एक भावुक और जोरदार जश्न मनाया। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाने का वीडियो शेयर किया है।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को रांची में वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा। विराट कोहली ने भारतीय पारी के 39वें ओवर में अपना शतक पूरा किया। कोहली ने 102वीं गेंद पर चौका लगाकर 100 रन पूरे किए। विराट कोहली ने मार्को यान्सेन के ओवर में बाउंड्री लगाई और चौका होने पर कूदकर जश्न मनाते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने शतक पूरा करने के बाद अपने गले में पहनी हुई शादी की अंगूठी को चूमा और आकाश की तरफ देखते हुए दिवंगत पिता प्रेम कोहली को याद किया।
विराट कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में 52 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने इस 52वें शतक के साथ महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक और वनडे में 49 शतक दर्ज थे।
कोहली ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली का छठा वनडे शतक है, जिससे उन्होंने क्विंटन डिकॉक और एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की।
भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। विराट ने 120 गेंदों पर 11 चौके और सात छक्के उड़ाते हुए 135 रन की जबर्दस्त पारी खेली जो उनका 52वां एकदिवसीय शतक था। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी की। रोहित ने 51 गेंदों पर 57 रन में पांच चौके और तीन छक्के उड़ाये। इन तीन छक्कों के साथ ही रोहित पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़कर वनडे में नये सिक्सर किंग बन गये। कार्यवाहक कप्तान राहुल ने 56 गेंदों में दो चौके और तीन छक्के लगाते हुए 60 रनों की पारी खेली।