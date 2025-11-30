विराट कोहली ने 52वां शतक जड़कर रचा हैरतअंगेज इतिहास, टूट गया सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड

संक्षेप: Virat Kohli 52nd Century Record: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे में बेहतरीन शतक जमया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

Virat Kohli 52nd Century Record: भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अपने करियर के उस फेज हैं, जब भी वह मैदान पर उतरते हैं तो रिकॉर्ड्स बनते और टूटते हैं। कुछ ऐसा ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भी देखने को मिला। कोहली ने रविवार को रांची के मैदान पर शतक जड़कर हैरतअंगेज इतिहास रच डाला। यह उनके वनडे करियर का 52वां शतक था। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक सेंचुरी जमाने वाले वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन ने अपने करियर में टेस्ट फॉर्मेट में 51 शतक जड़े। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

कोहली 2023 में सचिन को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक मारने वाले प्लेयर बने थे। सचिन ने वनडे में 49 सेंचुरी लगाईं। 37 वर्षीय कोहली ने सचिन का एक और रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। वह अभी तक 6 शतक लगा चुके हैं। वहीं, सचिन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध पांच शतक ठोके थे। कोहली ने 9 महीने बाद वनडे में शतक लगाया है। वह अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दो बार शून्य पर आउट होने के बाद नाबाद 74 रनों की पारी खेली थी।