Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Virat Kohli Century saved from going waste Bosch gave tension To Team India in the First ODI Won by 17 Runs
कोहली का शतक बर्बादी से बचा, बॉश ने अटकाई टीम इंडिया की सांसें; पहले वनडे सिर्फ इतने रन से हारा SA

कोहली का शतक बर्बादी से बचा, बॉश ने अटकाई टीम इंडिया की सांसें; पहले वनडे सिर्फ इतने रन से हारा SA

संक्षेप:

India vs South Africa: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के शतक दम पर भारत ने पहले वनडे में विशाल स्कोर खड़ा किया था।

Sun, 30 Nov 2025 10:32 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 17 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का ऐतिहासिक शतक बर्बाद होने से बाल-बाल बचा। साउथ अफ्रीका ने रांची में 350 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 49.2 ओवर में 332 रन बनाए। एक समय साउथ अफ्रीका की टीम 130 रनों पर पांच विकेट गंवाकर जूझ रही थी। वहीं, आठवें नंबर पर बैटिंग करने उतरे कॉर्बिन बॉश ने टीम इंडिया की सांसें अटका दी थीं। उन्होंने 51 गेंदों में पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 67 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और चार सिक्स शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। हर्षित राणा ने दूसरे ओवर में रियान रिकेल्टन और क्विंटन डिकॉक का शिकार किया। दोनों शून्य पर लौटे। कार्यवाहक कप्तान एडेन मार्कराम (7) का बल्ला नहीं चला। मैथ्यू ब्रीट्जके (80 गेंदों में 72) ने टोनी डी जोरजी (35 गेंदों में 39) के संग चौथे विकेट के लिए 66 रनों की पार्टनरशिप की। उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस (28 गेंदों में 37) के साथ 53 रनों की साझेदारी। ब्रीट्जके ने मार्को जानसेन (39 गेंदों में 70) के साथ छठे विकेट के लिए 97 रन जोड़े। कुलदीप ने दोनों को 34वें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई।

ये भी पढ़ें:कोहली के 52वें शतक पर क्रिकेट जगत ने क्या कहा, रवि शास्त्री ने किया दमदार कमेंट

जानसेन और ब्रीट्जके के आउट होने बाद बॉश खूंटा गाड़कर खड़े हो गए। उन्होंने सुब्रायन (17) और नांद्रे बर्गर (17) के साथ आठवें और नौवें विकेट के लिए 42-42 रनों की पार्टनरशिप की। बॉश ने 44वें ओवर में साउथ अफ्रीका को 300 के पार पहुंचाया। साउथ अफ्रीका को अंतिम दो ओवर में 27 रना चाहिए थे। बॉश ने अर्शदीप सिंह द्वारा डाले गए 49वें ओवर में एक सिक्स समेत 9 रन बटोरे। साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 18 रन जबकि भारत को एक विकेट चाहिए थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी गेंद पर बॉश को आउट कर भारत को जीत दिलाई। भारत की ओर से कुलदीप ने सर्वाधिक चार विकेट लिए। हर्षित ने तीन जबकि अर्शदीप को दो विकेट मिले।

ये भी पढ़ें:एक फॉर्मेट में सर्वाधिक सेंचुरी ठोकने वाले प्लेयर, कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

इससे पहले, भारत ने टॉस गंवाने के बाद कोहली शतक के शतक की बदौलत आठ विकेट पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कोहली ने 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और सात छक्के हैं। यह कोहली का 52वां वनडे शतक था। वह सचिन तेंदुलकर (51 टेस्ट सेंचुरी) को पछाड़कर एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलने वाले कोहली ने अपनी अहमियत और दबदबे को फिर साबित किया। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा (51 गेंद में 57 रन) के साथ 136 रन की साझेदारी की।

ये भी पढ़ें:शतक लगते ही सुरक्षा घेरा तोड़ विराट कोहली से मिलने पहुंचा फैन, छुए पैर; देखिए

रोहित के पास भी खुद को साबित करने का एक शानदार मंच था। उन्होंने एक रन पर मिले जीवनदान का फायदा उठाया और मार्को यानसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होने से पहले अर्धशतक ही बना सके। पिच सपाट थी लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी सही लाइन एवं लेंथ में गेंदबाजी नहीं की। मार्को यानसन, नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बॉश और ओटनील बार्टमैन ने दो-दो विकेट लिए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (18 रन) बर्गर की गेंद पर बल्ला छुआकर आउट हो गए जिसके बाद कोहली क्रीज पर उतरे।

ये भी पढ़ें:विराट के शतक पर रोहित का रिएक्शन वायरल, पहले थे सीरियस और फिर कुछ यूं किया

कोहली ने बॉश की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया जबकि रोहित ने एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे भारत ने जल्दी ही 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ (14 गेंदों में 8) और पांचवें नंबर पर उतारे गए वॉशिंगटन सुंदर (19 गेंदों में 13) जल्दी जल्दी आउट हो गए लेकिन कोहली डटे रहे। कोहली ने कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने (56 गेंदों में 60) के साथ पांचवें विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी। प्लेयर ऑफ द मैच कोहली 43वें ओवर में आउट हुए। राहुल और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (20 गेंदों में 30) ने छठे विकेट के लिए 65 रन जोड़े। अर्शदीप सिंह का खाता नहीं खुला।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Virat Kohli India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |