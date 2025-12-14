Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa Varun Chakaravarthy Breaks Record for Fewest Matches to 50 T20I Wickets for India kuldeep yadav on top
वरुण चक्रवर्ती की रफ्तार से पीछे रहे गए अर्शदीप-बुमराह, सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर

वरुण चक्रवर्ती की रफ्तार से पीछे रहे गए अर्शदीप-बुमराह, सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर

संक्षेप:

वरुण चक्रवर्ती T20I में सबसे कम गेंदें फेंककर 50 विकेट लेने वाले विश्व के चौथे स्पिनर बन गए हैं। वह सबसे कम मैचों में 50 T20I विकेट के मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने।

Dec 14, 2025 09:27 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के दौरान टी20 इंटरनेशनल में 50 विकेट पूरे किए। वरुण चक्रवर्ती ने धर्मशाला में डोनोवन फरेरा को आउट करके ये उपलब्धि हासिल की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम मैचों में 50 विकेट पूरे करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़ा।

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड कुलदीप यादव के नाम है। कुलदीप ने सिर्फ 30 मैचों में ये कारनामा करके दिखाया था। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 32 मैचों में ये मुकाम हासिल किया। अर्शदीप सिंह ने 33 मैचों में 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट लिए थे। रवि बिश्नोई ने 33 मैचों में, युजवेंद्र चहल ने 34 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 41 मैचों में ये कमाल किया था।

स्पिनरों की बात की जाए तो सबसे कम गेंदों में 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने का कारनामा अंजता मेंडिस ने किया था। उन्होंने 600 गेंदों में 50 विकेट चटकाए थे। भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने 638 गेंदों में, वानिंदु हसरंगा ने 660 गेंदों, वरुण चक्रवर्ती ने 672, इमरान ताहिर ने 681 और राशिद खान ने 685 गेंदों में ये कारनामा करके दिखाया है।

भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट

30-कुलदीप यादव

32 - वरुण चक्रवर्ती*

33- अर्शदीप सिंह

33-रवि बिश्नोई

34- युजवेंद्र चहल

41-जसप्रीत बुमराह

स्पिनरों के बीच 50 T20I विकेट के लिए सबसे कम गेंदें (फुल मेंबर टीमें)

600 - अजंता मेंडिस

638-कुलदीप यादव

660 - वानिंदु हसरंगा

672 - वरुण चक्रवर्ती*

681 - इमरान ताहिर

685 - राशिद खान

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
