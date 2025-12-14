वरुण चक्रवर्ती की रफ्तार से पीछे रहे गए अर्शदीप-बुमराह, सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर
वरुण चक्रवर्ती T20I में सबसे कम गेंदें फेंककर 50 विकेट लेने वाले विश्व के चौथे स्पिनर बन गए हैं। वह सबसे कम मैचों में 50 T20I विकेट के मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने।
भारतीय टीम के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के दौरान टी20 इंटरनेशनल में 50 विकेट पूरे किए। वरुण चक्रवर्ती ने धर्मशाला में डोनोवन फरेरा को आउट करके ये उपलब्धि हासिल की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम मैचों में 50 विकेट पूरे करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़ा।
भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड कुलदीप यादव के नाम है। कुलदीप ने सिर्फ 30 मैचों में ये कारनामा करके दिखाया था। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 32 मैचों में ये मुकाम हासिल किया। अर्शदीप सिंह ने 33 मैचों में 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट लिए थे। रवि बिश्नोई ने 33 मैचों में, युजवेंद्र चहल ने 34 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 41 मैचों में ये कमाल किया था।
स्पिनरों की बात की जाए तो सबसे कम गेंदों में 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने का कारनामा अंजता मेंडिस ने किया था। उन्होंने 600 गेंदों में 50 विकेट चटकाए थे। भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने 638 गेंदों में, वानिंदु हसरंगा ने 660 गेंदों, वरुण चक्रवर्ती ने 672, इमरान ताहिर ने 681 और राशिद खान ने 685 गेंदों में ये कारनामा करके दिखाया है।
भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट
30-कुलदीप यादव
32 - वरुण चक्रवर्ती*
33- अर्शदीप सिंह
33-रवि बिश्नोई
34- युजवेंद्र चहल
41-जसप्रीत बुमराह
स्पिनरों के बीच 50 T20I विकेट के लिए सबसे कम गेंदें (फुल मेंबर टीमें)
600 - अजंता मेंडिस
638-कुलदीप यादव
660 - वानिंदु हसरंगा
672 - वरुण चक्रवर्ती*
681 - इमरान ताहिर
685 - राशिद खान