संजू सैमसन के 'रॉकेट' शॉट से घायल हुए अंपायर रोहन पंडित, दर्द के कारण मैदान पर लेटे
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के दौरान एक डरावना मंजर देखने को मिला, जब अंपायर रोहन पंडित चोटिल होकर मैदान पर गिर पड़े। संजू सैमसन का एक शॉट उनके पैर पर लगा। हालांकि इलाज के बाद वह अंपायरिंग के लिए खड़े हुए।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टी20 मैच के दौरान संजू सैमसन के एक शॉट से अंपायर को गंभीर चोट लगी। अंपायर रोहन पंडित को दाएं पैर के घुटने में गेंद लगी, जिसके बाद वह जमीन पर लेट गए। हालांकि फिजियो द्वारा चेक किया जाने के बाद वह कुछ देर बाद अंपायरिंग के लिए खड़े हुए। नरेंद्र मोदी स्टेडिय में खेले जा रहे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि ये फैसला उन पर भारी पड़ा। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी हुई।
भारतीय पारी के 9वें ओवर की चौथी गेंद पर सैमसन ने सीधा शॉट खेला जोकि गेंदबाज फेरिया के हाथों को चकमा देते हुए सीधे अंपायर के पैर में जाकर लगी। अंपायर रोहन पंडित काफी दर्द में दिखे और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। दर्द के कारण वह जमीन पर लेट गए। जिसके बाद फीजियो ने उनका उपचार किया और फिर वह अंपायरिंग के लिए खड़े हुए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के फीजियो ने अंपायर का इलाज किया। जैसे ही अंपायर को गेंद लगी, संजू सैमसन तुरंत उनके पास पहुंचे और उनकी स्थिति जानने की कोशिश की।
भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अंपायर के साथ हुई इस घटना के बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। संजू सैमसन 10वें ओवर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। संजू सैमसन ने 22 गेंद में 37 रन बनाए। सैमसन ने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और दो छक्के लगाए। सैमसन ने तिलक के साथ 21 गेंद में 34 रन की साझेदारी की।
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी दमदार पारी खेली। अभिषेक ने 21 गेंद में 34 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया।