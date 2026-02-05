भारतीय ड्रेसिंग रूम में अर्शदीप पर क्यों गुस्सा हो गए तिलक वर्मा, ईशान के सामने हुआ सब कुछ; वीडियो
भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तिलक अर्शदीप से उनका वीडियो ना रिकॉर्ड करने के लिए कह रहे हैं। ईशान किशन भी इस दौरान उनको समझाते दिखे।
भारतीय टीम ने आगामी टी20 विश्व कप से पहले वॉर्म अप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराकर खुद को टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार घोषित कर दिया है। न्यूजीलैंड के बाद भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी चौकों छक्कों की बरसात की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 240 रन बनाए। भारतीय पारी के दौरान दो खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुए। इस बीच मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान अर्शदीप के वीडियो बनाने पर तिलक वर्मा ने कड़ा विरोध किया।
भारतीय ड्रेसिंग रूम में अर्शदीप सिंह अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ''हमने उसे इतना देखा, जितना देखा जा सकता था और भला इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। उनकी इस शायरी पर ईशान किशन मुस्कुरा रहे थे। वहीं उन्होंने तिलक वर्मा को भी अपना शेर सुनाना चाहा लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई और कहा, ''बिना परमिशन के वीडियो मत बनाया करो, मैं प्रमोट नहीं करता।'' इस दौरान तिलक थोड़े गुस्से में दिखे। हालांकि इन सबके बीच ऐसा हंसी मजाक आम बात है।
तिलक वर्मा भारतीय टीम में काफी दिन बाद वापसी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म अप मैच में चोट के बाद वापसी कर रहे वर्मा शानदार लय में दिखे। उन्होंने स्पिनर जॉर्ज लिंडे पर छक्के और चौके से शुरुआत की और फिर नोर्किया पर भी लगातार दो चौके मारे। मार्को यानसेन ने तिलक को बोल्ड किया। उन्होंने 19 गेंद का सामना करते हुए तीन छक्के और तीन चौके मारे और 45 रन की दमदार पारी खेली। तिलक के शॉट देखकर लग रहा था कि वह अपने पुराने लय में ही हैं, चोट का उनकी फॉर्म पर कोई असर नहीं हुआ है।
ईशान किशन की अगुआई में बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया। भारत के 241 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद 45), रियान रिकेल्टन (44), एडेन मारक्रम (38), जेसन स्मिथ (35) और मार्को यानसेन (31) की पारियों के बावजूद सात विकेट पर 210 रन ही बना सकी।
