Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa Tilak Varma Warns Arshdeep singh Over Unauthorized Video goes viral world cup
भारतीय ड्रेसिंग रूम में अर्शदीप पर क्यों गुस्सा हो गए तिलक वर्मा, ईशान के सामने हुआ सब कुछ; वीडियो

भारतीय ड्रेसिंग रूम में अर्शदीप पर क्यों गुस्सा हो गए तिलक वर्मा, ईशान के सामने हुआ सब कुछ; वीडियो

संक्षेप:

भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तिलक अर्शदीप से उनका वीडियो ना रिकॉर्ड करने के लिए कह रहे हैं। ईशान किशन भी इस दौरान उनको समझाते दिखे।

Feb 05, 2026 03:06 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम ने आगामी टी20 विश्व कप से पहले वॉर्म अप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराकर खुद को टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार घोषित कर दिया है। न्यूजीलैंड के बाद भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी चौकों छक्कों की बरसात की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 240 रन बनाए। भारतीय पारी के दौरान दो खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुए। इस बीच मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान अर्शदीप के वीडियो बनाने पर तिलक वर्मा ने कड़ा विरोध किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारतीय ड्रेसिंग रूम में अर्शदीप सिंह अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ''हमने उसे इतना देखा, जितना देखा जा सकता था और भला इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। उनकी इस शायरी पर ईशान किशन मुस्कुरा रहे थे। वहीं उन्होंने तिलक वर्मा को भी अपना शेर सुनाना चाहा लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई और कहा, ''बिना परमिशन के वीडियो मत बनाया करो, मैं प्रमोट नहीं करता।'' इस दौरान तिलक थोड़े गुस्से में दिखे। हालांकि इन सबके बीच ऐसा हंसी मजाक आम बात है।

तिलक वर्मा भारतीय टीम में काफी दिन बाद वापसी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म अप मैच में चोट के बाद वापसी कर रहे वर्मा शानदार लय में दिखे। उन्होंने स्पिनर जॉर्ज लिंडे पर छक्के और चौके से शुरुआत की और फिर नोर्किया पर भी लगातार दो चौके मारे। मार्को यानसेन ने तिलक को बोल्ड किया। उन्होंने 19 गेंद का सामना करते हुए तीन छक्के और तीन चौके मारे और 45 रन की दमदार पारी खेली। तिलक के शॉट देखकर लग रहा था कि वह अपने पुराने लय में ही हैं, चोट का उनकी फॉर्म पर कोई असर नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:पाक को किनारे लगाते हैं, धौंस दिखाते हैं; पूर्व PCB चीफ ने सुनाया श्रीनिवासन का

ईशान किशन की अगुआई में बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया। भारत के 241 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद 45), रियान रिकेल्टन (44), एडेन मारक्रम (38), जेसन स्मिथ (35) और मार्को यानसेन (31) की पारियों के बावजूद सात विकेट पर 210 रन ही बना सकी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team T20 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।