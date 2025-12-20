तिलक वर्मा को मिला शानदार प्रदर्शन का इनाम, चुना गया सीरीज का इम्पैक्ट प्लेयर चुना गया

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में तिलक वर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया है। तिलक ने चार पारियों में 62.33 की शानदार औसत और 131.69 के स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए।

भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज जीत के बाद 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' मेडल से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में, तिलक को भारतीय टीम के ट्रेनिंग असिस्टेंट राघवेंद्र द्वगी ने पदक दिया। भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पांचवें और आखिरी टी-20I में 30 रन से जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम की। तिलक वर्मा ने सीरीज में अगल-अगल परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

ड्रेसिंग रूम में हुए पुरस्कार समारोह में राघवेंद्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों का सामना करने में धैर्य, आत्मविश्वास और लचीलेपन के महत्व के बारे में बात की। भारत की यह जीत लगातार आठवीं टी-20 सीरीज जीत थी, जो सबसे छोटे प्रारुप में टीम की निरंतरता को दिखाती है।

सीरीज के निर्णायक मैच में तिलक ने 42 गेंदों में 10 चौके और एक छक्का लगाते हुए 73 रनों की शानदार पारी खेलकर अहम भूमिका निभाई। उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए, सलामी बल्लेबाजों द्वारा मजबूत नींव रखने के बाद हार्दिक पांड्या के साथ एक महत्वपूर्ण शतकीय साझेदारी की, जिससे भारत 231 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचा।

अवॉर्ड मिलने के बाद तिलक ने कहा, “दूसरी बार यह अवॉर्ड जीतकर और एक बहुत ही खास इंसान से इसे पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से हमने दबाव में खेला, वह देखना बहुत अच्छा था। आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज और टी-20 विश्व कप में हमारी परीक्षा होगी, और आइए हम उसी रवैये के साथ उन्हें जीतें।”

तिलक ने सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर चार पारियों में 62.33 की शानदार औसत और 131.69 के स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए। उनके खाते में दो अर्धशतक शामिल थे, जिसमें 73 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था।