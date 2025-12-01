Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA there is something wrong Why was he picked R Ashwin raised questions on the selection of India ODI Team
IND vs SA: कुछ गड़बड़ है, उन्हें क्यों चुना गया? आर अश्विन ने उठाया भारतीय टीम के सिलेक्शन पर सवाल

IND vs SA: कुछ गड़बड़ है, उन्हें क्यों चुना गया? आर अश्विन ने उठाया भारतीय टीम के सिलेक्शन पर सवाल

संक्षेप:

India vs South Africa: नीतीश कुमार रेड्डी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में बाहर रखने पर आर अश्विन ने सवाल उठाया है। भारतीय टीम ने रांची में 17 रनों से करीबी जीत दर्ज की।

Mon, 1 Dec 2025 10:56 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने रविवार को रांची में पहले वनडे में 17 रनों से जीत दर्ज की। भारत ने 349/8 का स्कोर बनाने के बाद मेहमान टीम को 332 पर ढेर किया। भारत की जीत के बाद पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने कहा कि टीम के सिलेक्शन पर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं करने पर सवाल उठाया है। रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे डेब्यू किया था। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। ऐसे में उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या की तरह तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर रेड्डी वनडे सीरीज के पहले मैच में खेलेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक एशिया कप 2025 में चोटिल हो गए थे। वह तब से भारतीय टीम से बाहर चल रहे है। हार्दिक साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में वापसी कर सकते हैं। अश्विन ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर कहा, ''हार्दिक पंड्या की गैर-मौजूदगी में भी अगर हम उस टीम में नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो स्कॉड के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ है। उन्हें क्यों चुना गया? वह हार्दिक की तरह योगदान (बैट और बॉल से) दे सकते हैं। वह समय के साथ बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस इलेवन में नीतीश के लिए जगह नहीं बना पाते हैं तो स्क्वॉड सिलेक्शन को ठीक से रिव्यू किया जाना चाहिए।''

ये भी पढ़ें:विराट और रोहित को लेकर तब ये मत कहिएगा, अश्विन ने फैंस से की इमोशनल गुजारिश

22 वर्षीय रेड्डी ने अभी तक भारत के लिए 16 मैच खेले हैं। वह 10 टेस्ट, दो वनडे और चार टी20 इंटरनेशनल में मैदान पर उतरे हैं, जिसमें क्रमशः 396, 27 और 90 रन बनाए। उनके बल्ले से एक शतक निकला है। उन्होंने भारत के लिए अब तक 11 विकेट लिए हैं। रेड्डी ने दो वनडे में 5.1 ओवर गेंदबाजी की है, जिसमें 40 रन खर्च करने के बाद कोई विकेट हीं मिला। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रेड्डी को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू कैप दी थी। वहीं, युवा ऑलराउंडर को ऑस्ट्रेलिया में पर्थ वनडे के दौरान 'हिटमैन' रोहित शर्मा से वनडे कैप मिली थी।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
R Ashwin India Vs South Africa Nitish Reddy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |