भारत में आखिरी बार टेस्ट सीरीज कब जीता था साउथ अफ्रीका? आंकड़े हैरान करने वाले

संक्षेप: SA ने आखिरी बार भारत में टेस्ट सीरीज 1999/2000 में हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में जीती थी। पहला टेस्ट मुंबई में साउथ अफ्रीका ने चार विकेट से जीता था। बेंगलुरु में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अफ्रीकी टीम ने पारी और 71 रनों से जीत हासिल कर सीरीज 2-0 से अपने नाम की थी।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। 2 मैच की इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए कोलकाता पहुंच चुकी है और उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। भारत को भारत में हराना कोई आसान बात नहीं है, हालांकि न्यूजीलैंड ने पिछले साल यह कारनामा कर दूसरी टीमों का हौसला जरूर बढ़ाया है। न्यूजीलैंड ने 2024 के अंत में भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0 से मात दी थी, इससे पहले भारत आखिरी सीरीज इंग्लैंड से 2012 में हारा था। ऐसे में साउथ अफ्रीका की नजरें भी शुभमन गिल की टीम को धूल चटाने पर होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका ने भारत में आखिरी टेस्ट सीरीज कब जीती थी?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साउथ अफ्रीका ने आखिरी बार भारत में टेस्ट सीरीज 1999/2000 में हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में जीती थी। पहला टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था और साउथ अफ्रीका ने उसे चार विकेट से जीता था। बेंगलुरु में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अफ्रीकी टीम ने पारी और 71 रनों से जीत हासिल कर सीरीज 2-0 से अपने नाम की थी। जैक्स कैलिस ने इस सीरीज में खूब धमाल मचाया था, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया था।

21वीं सदी में कभी नहीं जीता साउथ अफ्रीका 90 के दशक में भारत को भारत में हराने के बाद साउथ अफ्रीका कभी भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। भारत ने 1996-97 से अब तक 7 बार साउथ अफ्रीका की मेजबानी की है, जिसमें 21वीं सदी में पांच सीरीज शामिल हैं। इन पांचों बार ही साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हुआ था।

बात हेड टू हेड रिकॉर्ड की करें तो, दोनों टीमों के बीच हुए 44 टेस्ट मैचों में से साउथ अफ्रीका ने 18 जीते हैं, जबकि भारत ने 16 टेस्ट जीते हैं और 10 मैच ड्रॉ रहे हैं।