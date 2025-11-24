दो दिन के लिए फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे अफ्रीकी खिलाड़ी, मार्को यान्सेन ने किया खुलासा

संक्षेप: मार्को यान्सेन ने बताया कि टीम ने कम से कम दो दिनों तक फील्डिंग करने की तैयारी की थी, यानी वे उम्मीद कर रहे थे कि मैच लंबा चलेगा। उन्होंने अंत में अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया।

भारत को पहली पारी में छह विकेट लेकर झकझोरने वाले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने आज कहा कि उन्होंने विकेट की उछाल और गति का इस्तेमाल किया। यानसन (छह विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर समेटकर 288 रनों की बढ़त हासिल करते हुए मैच पर अपना शिकंजा कस दिया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में खेलते हुए बिना कोई विकेट खोये 26 रन बना लिए हैं और अपनी बढ़त 314 रन पहुंचा दी है। मार्को यानसेन ने बताया कि अफ्रीका की टीम तीसरे दिन इस इरादे के साथ गेंदबाजी के लिए उतरी थी कि शायद उन्हें दो दिन गेंदबाजी करनी पड़ जाए।

यानसन ने तीसरे दिन के खेल के बाद कहा, ''विकेट में साफ तौर पर अच्छी गति और बाउंस है। ज्यादा निप या स्विंग नहीं, आखिर में थोड़ी सी। जब हमने देखा कि विकेट में थोड़ा बाउंस और बेहतर पेस है, तो हमने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की।'' उन्होंने कहा, ''साफ तौर पर यह लड़कों के लिए और खासकर मेरे लिए एक अच्छा दिन था। लेकिन हां, मुझे लगता है कि जब बॉल ज्यादा मूव नहीं कर रही थी और कुछ स्टेज पर डेड पीरियड था, तब स्पिनरों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे सच में लगता है कि स्पिनरों ने शानदार काम किया और मैं लकी हूं कि मुझे इसका फायदा मिला।''

तेज गेंदबाज ने कहा, ''किसने कहा कि हमने कड़ी मेहनत नहीं की? जैसा कि मैंने कहा, विकेट में थोड़ी पेस और बाउंस थी, जो अच्छी थी। हमने सोचा था कि हम शायद कम से कम दो दिन फील्डिंग करेंगे, या हम फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे। लड़कों ने आज बहुत अच्छा काम किया।