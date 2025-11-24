Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa Team Expected Longer Game Marco Jansen Lauds Teammates Effort after taking six wicket in Guwahati test
दो दिन के लिए फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे अफ्रीकी खिलाड़ी, मार्को यान्सेन ने किया खुलासा

दो दिन के लिए फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे अफ्रीकी खिलाड़ी, मार्को यान्सेन ने किया खुलासा

संक्षेप:

मार्को यान्सेन ने बताया कि टीम ने कम से कम दो दिनों तक फील्डिंग करने की तैयारी की थी, यानी वे उम्मीद कर रहे थे कि मैच लंबा चलेगा। उन्होंने अंत में अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया।

Mon, 24 Nov 2025 05:35 PMHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

भारत को पहली पारी में छह विकेट लेकर झकझोरने वाले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने आज कहा कि उन्होंने विकेट की उछाल और गति का इस्तेमाल किया। यानसन (छह विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर समेटकर 288 रनों की बढ़त हासिल करते हुए मैच पर अपना शिकंजा कस दिया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में खेलते हुए बिना कोई विकेट खोये 26 रन बना लिए हैं और अपनी बढ़त 314 रन पहुंचा दी है। मार्को यानसेन ने बताया कि अफ्रीका की टीम तीसरे दिन इस इरादे के साथ गेंदबाजी के लिए उतरी थी कि शायद उन्हें दो दिन गेंदबाजी करनी पड़ जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यानसन ने तीसरे दिन के खेल के बाद कहा, ''विकेट में साफ तौर पर अच्छी गति और बाउंस है। ज्यादा निप या स्विंग नहीं, आखिर में थोड़ी सी। जब हमने देखा कि विकेट में थोड़ा बाउंस और बेहतर पेस है, तो हमने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की।'' उन्होंने कहा, ''साफ तौर पर यह लड़कों के लिए और खासकर मेरे लिए एक अच्छा दिन था। लेकिन हां, मुझे लगता है कि जब बॉल ज्यादा मूव नहीं कर रही थी और कुछ स्टेज पर डेड पीरियड था, तब स्पिनरों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे सच में लगता है कि स्पिनरों ने शानदार काम किया और मैं लकी हूं कि मुझे इसका फायदा मिला।''

तेज गेंदबाज ने कहा, ''किसने कहा कि हमने कड़ी मेहनत नहीं की? जैसा कि मैंने कहा, विकेट में थोड़ी पेस और बाउंस थी, जो अच्छी थी। हमने सोचा था कि हम शायद कम से कम दो दिन फील्डिंग करेंगे, या हम फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे। लड़कों ने आज बहुत अच्छा काम किया।

ये भी पढ़ें:कुलदीप यादव ने तोड़ा द्रविड़ और सचिन का रिकॉर्ड, इस मामले में बने नंबर-1

अपने शतक से चूकने के बारे में उन्होंने कहा, ''कल रात मैंने ज्यादातर स्टीम कम कर दी। आज का दिन बस टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करने के बारे में था, जिसके लिए मैं खुश हूं।'' पिच के बारे में यानसन ने कहा, ''मुझे अब भी लगता है कि यह एक अच्छा विकेट है। गेंद अब टर्न लेना शुरू कर रही है और फिर थोड़ी देर रुक भी रही है। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स जरूर ज्यादा खेलेंगे, शायद कल और परसों।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |