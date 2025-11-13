Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa Strong All Rounder Pool Creates Complex Choices for skipper Shubman Gill ahead of first test vs south africa
टीम इंडिया की ताकत बनी शुभमन गिल के लिए चुनौती, ऑलराउंडर्स को लेकर दुविधा में कप्तान

टीम इंडिया की ताकत बनी शुभमन गिल के लिए चुनौती, ऑलराउंडर्स को लेकर दुविधा में कप्तान

संक्षेप: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने खुलकर टीम में मौजूद ऑलराउंड प्रतिभा की सराहना की। हालांकि ज्यादा विकल्प होने के कारण उनके सामने चयन को लेकर काफी माथापच्ची भी करनी पड़ती है।

Thu, 13 Nov 2025 09:29 PMHimanshu Singh Varta
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि वह इतने भाग्यशाली हैं कि उनके पास इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं। अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले एक बार फिर भारतीय टीम को चयन को लेकर माथापच्ची करनी पड़ रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार से पहला टेस्ट ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत तीसरी टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगा। इससे पहले इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम ने दमदार प्रदर्शन किया।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट की पूर्व संध्या पर गिल ने कहा,''मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि सभी ऑलराउंडर इतने अच्छे बल्लेबाज हैं। आप किसी का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, अक्षर पटेल का, वॉशिंगटन सुंदर का या जड्डू भाई का। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, खासकर भारत में, इसलिए एक कप्तान के तौर पर यह तय करना बहुत मुश्किल होता है कि आप किसे खिलाना चाहते हैं और किसे नहीं।" ये ऑलराउंडर उन्हें स्पिनरों के तौर पर भी बेहतर बनाते हैं।

उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से ऐसे विकेट पर जहाँ गेंद घूम रही हो, गेंद को घूमने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। इसलिए आम तौर पर ऑफ-द-विकेट, जब तक कि आप लाल मिट्टी वाले विकेट पर नहीं खेल रहे हों, गति थोड़ी धीमी होती है। इसलिए अगर आपके गेंदबाज तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इससे बल्लेबाजों को तालमेल बिठाने का थोड़ा कम समय मिलता है। और जो गेंदें वास्तव में टर्न नहीं ले रही होतीं, वे ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं क्योंकि वे टर्न ले रही गेंदों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज गति से आती हैं।'' इस समय उनके सभी ऑलराउंडर - रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, इन सभी मानदंडों पर खरे उतरते हैं।

गिल इंग्लैंड से काफ़ी प्रतिष्ठा के साथ लौटे हैं। वह वहां सीरीज में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने की चाहत लेकर गए थे और 754 रन बनाकर अपनी बात पर खरे उतरे। उन्होंने संसाधनों, कार्यभार और कड़े फैसलों को उसी तरह संभाला जैसे कोई भी पहली बार कप्तान बनने वाला खिलाड़ी किसी कठिन विदेशी दौरे पर कर सकता है। फिर अपने पहले घरेलू मैच में एक कर्वबॉल ने उन्हें परेशान कर दिया।

पिछले महीने दिल्ली टेस्ट के दूसरे और तीसरे दिन के बीच, वेस्टइंडीज ने 81.5 ओवर बल्लेबाजी की और अहमदाबाद में मिली हार के बाद से वास्तविक सुधार दिखाया। एक सौम्य पिच पर, गिल ने आक्रामक रुख अपनाया और अपने गेंदबाजों को लंबे समय तक मैदान पर रोके रखते हुए फॉलो-ऑन लागू किया। थके हुए पैरों के कारण कुछ सुस्त स्पेल के कारण खेल पाँचवें दिन तक खिंच गया। आखिरकार जीत मिली, लेकिन साथ ही एक सबक भी।

गिल ने कहा, "पीछे मुड़कर देखें तो 80-90 ओवर (81.5 ओवर) गेंदबाजी करने और फिर उन्हें फॉलो-ऑन देने के बाद, मुझे लगता है कि यह हमारे गेंदबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था।ऐसे विकेट पर जहां स्पिनरों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था... मुझे लगता है कि यह एक धीमा विकेट था, और जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, विकेट और भी धीमा होता गया।

"कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि हमने एक बार में लगभग 200 ओवर (200.4 ओवर) फेंके, इसलिए जाहिर है कि गेंदबाज एक समय के बाद थक जाते हैं और स्पिनरों से आपको पहले जैसी तेज़ी नहीं मिलती, और ऐसे विकेट पर, मेरी सीख यह थी कि 90 ओवर तक क्षेत्ररक्षण करने के बाद, शायद हम बल्लेबाज़ी कर सकते थे और फिर उसके बाद उन्हें बल्लेबाज़ी का मौका दे सकते थे।"

Indian Cricket Team
