हाउसफुल स्टेडियम में शतक लगाने पर सेनुरन मुथुसामी हुए गदगद, यानसेन के छक्कों पर ये कहा

संक्षेप: सेनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ शतक लगाने के बाद कहा कि यह उनके लिए खास पल था। यानसेन के छक्के मारने की काबिलियत को उन्होंने अविश्वसनीय बताया। यानसेन शतक से चूक गए।

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविवार को शानदार शतक बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने कहा कि यह उनके लिए सचमुच यह एक खास पल है। मुथुसामी ने 109 रन बनाये जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मुथुसामी ने 206 गेंद पर 109 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल हैं। यानसन ने भारतीय स्पिनरों को निशाने पर रखकर 91 गेंद पर छह चौकों और सात छक्कों की मदद से 93 रन की तूफानी पारी खेली। इन दोनों ने आठवें विकेट के लिए 97 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका का बड़ा स्कोर सुनिश्चित किया।

दिन के खेल के बाद मुथुसामी ने कहा, ''इतने भरे हुए हाउस के सामने यह सच में एक खास पल था। मुझे खुशी है कि मैं टीम में अपना योगदान दे सका और पहली इनिंग्स में कुछ रन बना सका, जो हमेशा जरूरी होता है। यह (प्लान) बस पार्टनरशिप बनाने और इनिंग्स को आगे बढ़ाने और फिर बीच में रन बनाने का था।''

उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि स्कोल्सी (वेरेन) ने आज सच में बहुत अच्छा किया और मार्को स्पेशल था। और दूसरे लोगों ने भी योगदान दिया, जो बहुत बढ़िया था।'' यानसन के लंबे छक्कों पर मुथुसामी ने हैरानी जताते हुए कहा, ''ओह, यह अविश्वसनीय था। मुझे हाउस में सबसे अच्छी सीट मिली थी। वह स्पेशल था। स्पेशल बॉल स्ट्राइकिंग। यह उसकी तरफ से शानदार था। यह बहुत बढ़िया था।