दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल के लिए की जमकर तैयारी, भारतीय टीम ने किया हल्का अभ्यास
संक्षेप: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल से ठीक पहले दोनों टीमों के अभ्यास सत्र में बिल्कुल विपरीत नजारा देखने को मिला। जहां एक तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जमकर पसीना बहाया, वहीं भारतीय टीम ने अपने खिलाड़ियों की थकान दूर करने और तरोताजा रहने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हल्का अभ्यास किया।
भारतीय महिला टीम ने वनडे विश्व कप फाइनल से एक दिन पहले शनिवार को हल्के अभ्यास के साथ थकान से उबरने पर ध्यान दिया तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण अभ्यास में जमकर पसीना बहाया। भारतीय टीम का अभ्यास सत्र दोपहर में फुटबॉल के साथ ‘वार्म अप’ से शुरू हुआ लेकिन इसके बाद खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में वापस चले गये और लगभग एक घंटे के अंतराल के बाद फिर से मैदान पर लौटे।
भारतीय के अभ्यास सत्र में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी अभ्यास शेफाली वर्मा ने किया जबकि स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और हरलीन देओल भी नेट सत्र के दौरान बल्लेबाजी में हाथ आजमाते दिखी। चोटिल सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल की जगह टीम में आयी शेफाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रही थी ऐसे में फाइनल से पहले वह कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। उन्होंने थ्रो-डाउन पर बल्लेबाजी अभ्यास करने के बाद आयु वर्ग के क्रिकेट के स्थानीय गेंदबाजों के खिलाफ रक्षात्मक और आक्रामक शॉट के अभ्यास किये।
वह इक्का दुक्का गेंदों पर चुक गयी लेकिन ज्यादातर शॉट उनके बल्ले के बीच में लग रहे थे। मंधाना ने भी इस दौरान बड़े शॉट खेलने का अभ्यास किया तो वही सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की पारी खेलने वाली जेमिमा स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते दिखी।
राधा यादव और दीप्ति शर्मा ने गेंद से हाथ आजमाये जबकि ज्यादा गेंदबाजों ने मैदान पर सिर्फ ‘वार्मअप’ किया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का मैच काफी थकान भरा था इसलिए खिलाड़ियों का ज्यादा ध्यान इससे उबरने पर था।
उन्होंने मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ कल (फाइनल) का मैच काफी रोमांचक होने की संभावना है हम लोग अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल सब अच्छा होगा। कौशल के हिसाब से हम तैयार है लेकिन फाइनल के लिए खुद को तरोताजा रखना जरूरी है इसलिए टीम में हर कोई ‘रिकवरी’ को गंभीरता से ले रहा है। ’’
दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने थ्रो-डाउन के साथ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ लंबे समय तक बल्लेबाजी अभ्यास पर ध्यान दिया। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट, एनेके बॉश, तजमिन ब्रिट्स और नादिन डी क्लार्क ने थ्रो-डाउन विशेषज्ञों के अलावा स्थानीय गेंदबाजों के खिलाफ जमकर अभ्यास किया। फाइनल मैच के बड़े स्कोर वाला होने की संभावना है ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की कोशिश भी बड़े शॉट खेलने की दिखी।दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने दुधिया रोशनी में क्षेत्ररक्षक के अभ्यास पर भी पूरा ध्यान दिया। भारतीय टीम ने इससे पहले शुक्रवार को विश्राम किया था जबकि दक्षिण अफ्रीका का अभ्यास सत्र बारिश के कारण प्रभावित हुआ था।