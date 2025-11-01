दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल के लिए की जमकर तैयारी, भारतीय टीम ने किया हल्का अभ्यास

Cricket Logo
संक्षेप: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल से ठीक पहले दोनों टीमों के अभ्यास सत्र में बिल्कुल विपरीत नजारा देखने को मिला। जहां एक तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जमकर पसीना बहाया, वहीं भारतीय टीम ने अपने खिलाड़ियों की थकान दूर करने और तरोताजा रहने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हल्का अभ्यास किया।

Sat, 1 Nov 2025 08:38 PMHimanshu Singh Bhasha
भारतीय महिला टीम ने वनडे विश्व कप फाइनल से एक दिन पहले शनिवार को हल्के अभ्यास के साथ थकान से उबरने पर ध्यान दिया तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण अभ्यास में जमकर पसीना बहाया। भारतीय टीम का अभ्यास सत्र दोपहर में फुटबॉल के साथ ‘वार्म अप’ से शुरू हुआ लेकिन इसके बाद खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में वापस चले गये और लगभग एक घंटे के अंतराल के बाद फिर से मैदान पर लौटे।

भारतीय के अभ्यास सत्र में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी अभ्यास शेफाली वर्मा ने किया जबकि स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और हरलीन देओल भी नेट सत्र के दौरान बल्लेबाजी में हाथ आजमाते दिखी। चोटिल सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल की जगह टीम में आयी शेफाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रही थी ऐसे में फाइनल से पहले वह कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। उन्होंने थ्रो-डाउन पर बल्लेबाजी अभ्यास करने के बाद आयु वर्ग के क्रिकेट के स्थानीय गेंदबाजों के खिलाफ रक्षात्मक और आक्रामक शॉट के अभ्यास किये।

वह इक्का दुक्का गेंदों पर चुक गयी लेकिन ज्यादातर शॉट उनके बल्ले के बीच में लग रहे थे। मंधाना ने भी इस दौरान बड़े शॉट खेलने का अभ्यास किया तो वही सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की पारी खेलने वाली जेमिमा स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते दिखी।

राधा यादव और दीप्ति शर्मा ने गेंद से हाथ आजमाये जबकि ज्यादा गेंदबाजों ने मैदान पर सिर्फ ‘वार्मअप’ किया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का मैच काफी थकान भरा था इसलिए खिलाड़ियों का ज्यादा ध्यान इससे उबरने पर था।

उन्होंने मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ कल (फाइनल) का मैच काफी रोमांचक होने की संभावना है हम लोग अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल सब अच्छा होगा। कौशल के हिसाब से हम तैयार है लेकिन फाइनल के लिए खुद को तरोताजा रखना जरूरी है इसलिए टीम में हर कोई ‘रिकवरी’ को गंभीरता से ले रहा है। ’’

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने थ्रो-डाउन के साथ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ लंबे समय तक बल्लेबाजी अभ्यास पर ध्यान दिया। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट, एनेके बॉश, तजमिन ब्रिट्स और नादिन डी क्लार्क ने थ्रो-डाउन विशेषज्ञों के अलावा स्थानीय गेंदबाजों के खिलाफ जमकर अभ्यास किया। फाइनल मैच के बड़े स्कोर वाला होने की संभावना है ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की कोशिश भी बड़े शॉट खेलने की दिखी।दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने दुधिया रोशनी में क्षेत्ररक्षक के अभ्यास पर भी पूरा ध्यान दिया। भारतीय टीम ने इससे पहले शुक्रवार को विश्राम किया था जबकि दक्षिण अफ्रीका का अभ्यास सत्र बारिश के कारण प्रभावित हुआ था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
