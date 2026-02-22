होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
भारत ने सुपर-8 में पहला ही मुकाबला गंवाया, दक्षिण अफ्रीका ने रोका विजय रथ

Feb 22, 2026 10:46 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के सुपर-8 के अपने पहले मुकाबले में भारत को 76 रनों से हराया। भारत की टूर्नामेंट में ये पहली हार है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने लगातार पांचवां मुकाबला जीता है।

दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में 76 रनों से हराया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 187 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। भारत के चार बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके, जिसमें से दो बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके। भारतीय टीम 18.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 111 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को यानसेन ने 4, केशव महाराज ने तीन और कॉर्बिन ने 2 विकेट लिए।

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उथरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। जारी टूर्नामेंट में भारतीय ओपनिंग जोड़ी सिर्फ एक बार दहाई का आंकड़ा छू सकी है। इस मैच में भी पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए। स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की एक बार फिर पोल खुल गई। ईशान किशन बिना खाता खोले 4 गेंद खेलकर आउट हुए। तिलक वर्मा भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और दो गेंद में एक ही रन बना पाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने लगातार तीन मैचों में जीरो पर आउट होने के बाद आखिरकार खाता खोले, हालांकि वह चौथे मैच में भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 12 गेंद में सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल हुए वॉशिंगटन सुंदर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। सुंदर ने 11 गेंद में 11 रन बनाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी 22 गेंद में 18 रन ही बना सके। भारत ने 10 ओवर के अंदर ही पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच छठे विकेट के लिए 30 गेंद में 35 रन की साझेदारी हुई। हार्दिक पांड्या 17 गेंद में 18 रन बनाए। रिंकू सिंह भी ज्यादा देर तक रुक नहीं सके। रिंकू ने दो गेंदें खेली और खाता नहीं खोल सके। अर्शदीप ने दो गेंद में एक रन बनाया। स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने जूझारू पारी खेली। लेकिन 19वें ओवर में आउट हो गए। शिवम ने 37 गेंद में 42 रन की पारी खेली। उन्होंने तीन छक्के और एक चौका लगाया। मार्को यानसेन ने जसप्रीत बुमराह को आउट करके भारतीय पारी का अंत किया।

