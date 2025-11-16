कोलकाता टेस्ट: टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका ने थमाई हैरतअंगेज हार, सबसे कम टारगेट नहीं हुआ चेज

संक्षेप: IND vs SA 1st Test: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज हार के साथ किय है। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में तीसरे दिन 30 रनों से जीत हासिल की।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट में टीम इंडिया को हैरतअंगेज हार थमाई है। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में 30 रनों से जीत हासिल की। भारत मैच के तीसरे दिन 124 रनों का टारगेट चेज नहीं कर सका। मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 35 ओवर में 93 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण पहली पारी में रिटायर्ड हर्ट हुए थे और वह दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। भारत के लिए सर्वाधिक रन वॉशिंगटन सुंदर (31) ने बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने चार विकेट चटकाए। मार्को यान्सेन और कॉर्बिन बॉश को दो-दो विकेट मिले।

सबसे कम टारगेट नहीं हुआ चेज बता दें कि भारतीय टीम इतिहास में घर पर सबसे कम टारगेट चेज करने में विफल रही है। इससे पहले, भारत 2024 में वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में 147 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका था। तब भारत को 25 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा था। 21वीं सदीन में दो बार ऐसा हो चुका है, जब भारत ने घरेलू मैदान पर 150 से कम रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल नहीं किया। वहीं, भारतीय टीम 2024 में हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 231 रनों का टारगेट चेज करने में नाकाम रही थी। उस वक्त मेजबान भारत को 28 रनों से हार झेलनी पड़ी थी।

भारत को लोएस्ट टारगेट चेज करने में मिली नाकामी 124 बनाम दक्षिण अफ्रीका बनाम ईडन गार्डन्स, 2025

147 बनाम न्यूजीलैंड (वानखेड़े, 2024)

221 बनाम पाकिस्तान (बेंगलुरु, 1987)

231 बनाम ऑस्ट्रेलिया (ईडन गार्डन्स, 1956)

231 बनाम इंग्लैंड (हैदराबाद, 2024)

यशस्वी से लेकर पंत तक हुए फ्लॉप मैच की बाते करें तो कोलकाता में पिच से गेंदबाजों को काफी मदद मिली। ऐसे में भारत ने 13 गेंद के अंदर अपने दोनों सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (0) और केएल राहुल (01) के विकेट जल्दी गंवा दिए। सुंदर ने ध्रुव जुरेल (13) के साथ तीसरे विकेट के लिए 32 रन जोड़े। दोनों ने पारी को संभालने का प्रयास किया मगर जुरेल 15वें ओवर में पवेलियन लौट गए। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने सिर्फ दो रन बनाए। संदर ने रवींद्र जडेजा (18) के साथ पांचवें विकेट के लिए 26 रनों की साझेदारी की। सुंदर 31वें ओवर में आउट हुए। अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ रन जुटाने की कोशिश लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने 17 गेंदों में 23 न बनाए, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल हैं। कुलदीप यादल ने एक न बनाया। मोहम्मद सिराज का खाता नहीं खुला।