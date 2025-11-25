IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने 549 का टारगेट देकर रचा इतिहास, भारत में टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड
IND vs SA Guwahati Test Target: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में भारत के सामने विशाल टारगेट रखा है। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय सरजमीं पर 21 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को मैच के चौथे दिन भारत को 549 रनों का टारगेट दिया और इतिहास रच डाला। यह टेस्ट में भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ किसी टीम द्वारा सेट किया गया सबसे बड़ा टारगेट है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में नागपुर में आयोजित टेस्ट में भारत के सामने 543 रनों का लक्ष्य रखा था। तब भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 342 रनों से झेलनी पड़ी थी।
वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा टारगेट सेट किया है। टेस्ट में भारत के विरुद्ध सबसे बड़ा टारगेट सेट करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज है। पाकिस्तान ने 2006 में कराची में भारत को 697 रनों का लक्ष्य दिया था। उसके बाद इंग्लैंड टीम है। इंग्लैंड ने 2002 में लॉर्ड्स में भारत को 568 रनों का टारगेट दिया था। इंग्लैंड 1959 में मैनचेस्टर में भारत के सामने 548 का लक्ष्य रखा चुका है। दक्षिण अफ्रीका का गुवाहाटी से पहले भारत में सबसे बड़ा टारगेट 467 रन था, जो उसने 1996 में ईडन गार्डन्स में सेट किया था।
भारत के लिए गुवाहाटी टेस्ट में टारगेट चेज करना लगभग नामुमकिन है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत ने कभी चौथी पारी में 445 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित की। ट्रिस्टन स्टब्स सिर्फ छह रन से अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक से चूक गए। उन्होंने 180 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने 9 चौके और एक सिक्स लगाया। उन्होंने टोनी डि जॉर्जी (49) के साथ चौथे विकेट के लिए 101 रऔर वियान मुल्डर (नाबाद 35) के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की।
भारत की तरफ से ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 62 रन देकर चार विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रनों की बढ़त हासिल की थी। दक्षिण अफ्रीका के 489 रनों के जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 201 पर ढेर हो गई थी।