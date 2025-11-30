Cricket Logo
तेम्बा बावुमा क्यों नहीं खेल रहे पहला मैच? भारत के खिलाफ एडन मार्करम ने संभाली टीम की कमान

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा रांची में खेले जा रहे वनडे में नहीं खेल रहे हैं। एडन मार्करम को टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली है। भारत के लिए केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं।

Sun, 30 Nov 2025 01:32 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को पहले वनडे मुकाबले में टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका के नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा को रांची वनडे में आराम दिया गया है और इस वजह से उनकी जगह एडन मार्करम टीम की कमान संभाल रहे हैं। वहीं भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं और उनके स्थान पर केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद मारक्रम ने कहा यहां रात में ओस देखी और रात में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान होगा। उन्होंने कहा कि यह एक जरूरी सीरीज है, विश्वकप 2027 में अभी समय है, लेकिन हम दुनिया की सबसे अच्छी टीमों में से एक के खिलाफ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीम में प्रीनालेन सुब्रयान एकमात्र स्पिनर है, मैं थोड़ी गेंदबाजी करूंगा। टेम्बा बवुमा और केशव महाराज को आराम दिया गया है, आज हमारे लिए चार तेज गेंदबाज खेल रहे हैं।

भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। तैयारी अच्छी रही है, बहुत सारे खिलाड़ी वापस आने से टीम में एनर्जी है। यह एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ अपने कौशल को परखने करने का एक शानदार मौका है। आज हमारे पास तीन स्पिनर और तीन तेज गेंदबाज हैं। यशस्वी जायसवाल का यह दूसरा एकदिवसीय मैच है।

दक्षिण अफ्रीका ने नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा और अनुभवी स्पिनर केशव महाराज को विश्राम दिया है। टीम चार तेज गेंदबाजों और एक स्पिनर के साथ उतर रही है।

दोनों टीमें इस प्रकार है:-

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन:- यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन:- रयान रिकलटन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडन मारक्रम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, प्रीनालेन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर और ओटेनिल बार्टमेन।

Temba Bavuma India Vs South Africa
