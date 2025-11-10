Cricket Logo
IND vs SA: भारतीय टीम ने ऐसी मांग नहीं की... कोलकाता टेस्ट की पिच पर गांगुली का बड़ा खुलासा

IND vs SA: भारतीय टीम ने ऐसी मांग नहीं की... कोलकाता टेस्ट की पिच पर गांगुली का बड़ा खुलासा

संक्षेप: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से कोलकाता में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। सौरव गांगुली ने कोलकाता टेस्ट की पिच को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष हैं।

Mon, 10 Nov 2025 11:03 PMMd.Akram कोलकाता, भाषा
बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सोमवार को कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन ने शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए स्पिनरों की मददगार पिच की मांग नहीं की है। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया में सीमित ओवरों की सीरीज खेलने वाली टीम के सदस्यों के साथ रविवार देर रात यहां पहुंचे। उन्होंने सोमवार सुबह बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक के साथ ईडन गार्डन्स की पिच का निरीक्षण किया। गांगुली ने भी शाम को पिच का निरीक्षण किया, जिसके बाद ओस या अप्रत्याशित बारिश से बचाने के लिए पूरे मैदान को ढक दिया गया।

गांगुली से जब पूछा गया कि क्या भारतीय टीम प्रबंधन ने स्पिनरों की मददगार पिच की मांग की है तो उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने अभी तक इसके लिए नहीं कहा है। इसलिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। यह बहुत अच्छी पिच लग रही है।’’ ईडन गार्डन्स ने इस सत्र में अब तक दो रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की है और पिचें धीमी रही हैं और तेज गेंदबाजों को बहुत कम मदद मिल रही है। सीएबी के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने पिच पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गंभीर भी पिच देखकर संतुष्ट थे।

मुखर्जी के अनुसार भारत के मुख्य कोच ने पूछा था कि पिच से स्पिनरों को मदद कब मिलनी शुरू होगी और उन्होंने जवाब दिया कि ‘तीसरे दिन से’ टर्न मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मुखर्जी ने कहा, ‘‘इस पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों को मदद मिलेगी। स्पिनरों को भी मदद मिलेगी।’’ मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका की टीम में बायें हाथ के स्पिनर केशव महाराज के साथ ऑफ स्पिनर सिमोन हार्मर और बाएं हाथ के स्पिनर सेनुरान मुथुसामी है। इन गेंदबाजों ने हाल ही में पाकिस्तान दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया था।

भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में स्पिनरों की मदद पिच में मिली शिकस्त के बाद पूरी तरह से स्पिनरों की मददगार पिच पर खेलने से बचना चाहेगी। सीएबी मैच की पूर्व संध्या पर डालमिया स्मृति व्याख्यान का भी आयोजन करेगा, जिसमें महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। गांगुली ने बताया कि इस ऐतिहासिक सीरीज के उपलक्ष्य में टॉस के लिए दोनों तरफ महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की तस्वीर वाला एक विशेष सिक्का जारी किया गया है।

