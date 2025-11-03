तो शेफाली वर्मा को लेकर ये था भगवान का प्लान, फाइनल में POTM जीतकर जुबां पर आई दिल की बात

संक्षेप: Women's World Cup Final Player of the Match: भारतीय टीम की युवा ओपनर शेफाली वर्मा ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता। उन्होंने खिताबी मुकाबले में बल्ले और गेंद से कमाल कर दिया।

कहा जाता है कि अगर नसीब में कुछ लिखा है तो वो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार चीजें इंसान की सोच से परे होती हैं। ऐसा ही कुछ शेफाली वर्मा के साथ हुआ। वह आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड में नहीं चुनी गई थीं। 21 वर्षीय ओपनर को स्टैंडबाय में भी नहीं रखा गया। हालांकि, शेफाली की किस्मत में कुछ और ही था। सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप लीग मैच में फील्डिंग करते समय चोटिल हो गई थीं और शेफाली को रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया गया। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुईं लेकिन रविवार को दक्षिण अफ्रीका के सामने फाइनल में कमाल कर दिया। वह फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहीं।

शेफाली ने खिताबी मुकाबले में बल्ले और गेंद से प्रभावी प्रदर्शन कर भारतीय महिला टीम को पहली बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नवी मुंबई में 78 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 87 रनों की पारी खेली। भारत ने 298/7 का स्कोर बनाया। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 पर सिमटी और भारत 52 रनों से जीता। शेफाली ने सात ओवर में 36 रन देकर दो अहम विकेट चटकाए। उन्होंने सुने लुस (25) और मारिजेन कप्प (4) का शिकार किया। शेफाली ने सेमीफाइनल मुकाबले से पहले कहा था कि भगवान ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। फाइनल में युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली के हरफनमौला प्रदर्शन को देखकर लगता है कि भगवान का यही प्लान था।